Краснодар развивается. Почему такая оценка Москвы - плохо для города

Краснодар вырос, но тесен. Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Краснодар уже несколько лет удерживает лидирующие позиции в списке городов, куда желают переехать россияне. Неудивительно, что за 10 лет кубанская столица из провинциального середнячка с 16-м местом в рейтинге численности населения увеличилась больше чем на миллион. Столица Кубани может стать третьей в России.

Судя по данным переписи 2021 года, количество жителей достигло больше 1,7 млн человек. И догнала по этому показателю Питер и Москву.

На пресс-конференции президент Владимир Путин упомянул Краснодар как один из самых динамично развивающихся российских городов. И, зная меру ответственности властей за каждое такое упоминание, можно было бы воспринять его как явный комплимент. Но нет.

- Краснодар - сейчас среди лидеров по темпам прироста населения, за последние 10 лет он вырос вдвое. Можно с уверенностью сказать, что Краснодарская агломерация и в будущем будет привлекать людей и капиталы со всей страны, - написал в своем тг-канале бывший градоначальник и нынешний депутат Госдумы Евгений Первышов. – Но для решения проблем города уже недостаточно бюджета только муниципалитета и помощи от региона.

Насторожились и краснодарские общественники: федеральному центру должно быть известно, что Краснодар не развивается, а задыхается. В пробках, в очередях. Из-за количества автомобилей на дорогах неготовому к этому городу грозит неминуемый коллапс.

- Мы прекрасно понимаем, какие социально-экономические показатели демонстрируются в институтах на самом верху. Это строительство жилья, ввод квадратных метров в эксплуатацию, строительство детсадов и школ, прирост налоговой базы физических лиц, а это основной строительный материал для бюджета города. И по этим показателям мы, конечно, отличники. Но они же говорят и о том, что город перенаселен. Людей столько, что они уже не помещаются в его границах. И с этим нужно что-то делать. Но муниципального бюджета на все спасительные мероприятия явно не хватит, - говорит "КП" - Кубань" краснодарский урбанист Мирослав Валькович. - Оценка Краснодара как города-отличника - плохой знак. Ведь это значит, что о реальных его проблемах неизвестно на самом высоком уровне.

Краснодар – как подросток, скелет которого не выдерживает стремительного роста мышечной массы. И его срочно нужно лечить.

- Городу нужны серьезные федеральные программы по развитию инфраструктуры - в ЖКХ, транспорте и других важных для горожан направлениях, – добавил Евгений Первышов.

И обещал донести это до нужных инстанций.