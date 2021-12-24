В Краснодарском крае фельдшера обвинили в смерти 5-летней девочки после сильного отравления

Правоохранители считают, что фельдшер не смогла верно оценить тяжесть состояния ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расследование этой жуткой трагедии, которая произошла в Тимашевске год назад, закончилось. Напомним, все случилось в конце ноября 2020-го. Обычный семейный ужин на кухне закончился госпитализацией. Ольга, Владимир и двое маленьких дочек сели есть, однако спустя время им стало плохо. Состояние всех домочадцев было крайне тяжелым, интоксикация серьезнейшая. Если взрослых и 6-летнюю девочку вытянули, то 5-летнюю кроху спасти не смогли...

Бабушка погибшей в беседе с «КП» - Кубань» рассказывала, что семья серьезно отравилась. А причиной этого стал плавленый сыр, купленный в местном магазине у дома. Хотя по цвету и запаху продукт был нормальным, но все же именно на него грешили заболевшие.

Семья предполагает, что отравилась сыром, который купила в магазине у дома. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Позднее стали известны результаты экспертизы. Она показала, что сразу в нескольких продуктах, что были в квартире у семьи, обнаружили стафилококк и кишечную палочку. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

По словам бабушки погибшей внучки, после ухудшения самочувствия семья вызвала скорую, вот только опасности для жизни на тот момент медик не увидела, всем членам семьи сделала уколы от тошноты. Лекарство подействовало – дети уснули, легче стало и взрослым. Но, как оказалось, ненадолго.

- Уже ближе к 11 утра к ним домой приехала участковый врач. Правда, она никого не послушала, толком не проверила состояние детей, хотя к тому моменту у них все началось все по второму кругу, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань»

бабушка девочек. - Единственное – она прописала лекарства от отравления и сказала, чтобы вызывали повторно скорую, если ухудшится состояние.

Теперь именно 56-летнего фельдшера обвиняют в смерти девочки по неосторожности.

Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

- В ночь на 25 ноября 2020 года у 5-летнего ребенка и членов ее семьи появились признаки отравления, наблюдалась повышенная температура, расстройство желудка и обезвоживание, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Рано утром по вызову родителей девочки к ним домой прибыла бригада скорой медицинской помощи, в том числе и обвиняемая.

По данным следствия, женщина, убедившись, что у девочки и членов ее семьи имеются признаки отравления, небрежно отнеслась к выполнению своих обязанностей. Как сообщают в прокуратуре Краснодарского края, фельдшер не выполнила промывание желудка, не провела и не начала инфузионную терапию. Но зато ввела девочке препарат при отсутствии медицинских показаний для его применения в амбулаторных условиях.

- Через несколько часов фельдшер вновь прибыла по вызову отца малолетней, но также не оказала девочке надлежащую медицинскую помощь, - добавляют в кубанском Следкоме.

В тот же день девочка умерла. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, некачественное оказание фигуранткой медицинской помощи малолетней привело к ее гибели.

Как оказалось, обвиняемая признала свою вину, причем в полном объеме. Совсем скоро она предстанет перед судом.

- Санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, - добавляют в прокуратуре Кубани.

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