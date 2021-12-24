Мэром Новороссийска выбрали Андрея Кравченко

Андрей Кравченко

Мэром Новороссийска избрали бывшего депутата гордумы 41-летнего Андрея Кравченко. Голоса за него 24 декабря отдали большинство парламентариев.

Напомним, процедура такова, что сначала конкурсная комиссия отобрала кандидатов. Из девяти претендентов на кресло градоначальника, которое раньше занимал политический тяжеловес Игорь Дяченко, до голосования допустили только троих - действующих депутатов гордумы Виталия Болейко, Андрея Кравченко и предпринимателя Сергея Гончарова.

Но депутаты отдали предпочтение Андрею Кравченко.

- Андрей Кравченко родился и вырос в Новороссийске. Проблемы города знает изнутри. Будучи депутатом городской Думы, принимал активное участие в решении многих городских вопросов, - прокомментировал решение городского Совета Новороссийска вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев в своем тг-канале.

Вновь назначенный глава города-героя отслужил в ВДВ. А в 2002 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». Работал юристом в коммерческих предприятиях. А год назад был избран в депутаты от партии "Единая Россия".

К слову, Андрей Кравченко входил в топ самых состоятельных депутатов. По декларации он заработал за прошлый год более 44 млн рублей.

Инаугурация нового главы Новороссийска назначена на 29 декабря.