Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 декабря 2021 года: заболели 53 младенца в возрасте от 20 дней

В Краснодарском крае за сутки 581 человек заболел коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае за прошедшие сутки коронавирусная инфекция поразила 581 жителя. Положительные тесты получили 350 женщин и 231 мужчина. Среди заболевших грудные дети в возрасте от 20 дней. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 115 тысяч человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция и допуск в общественные места по QR-кодам.

- Сейчас 86 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – отметили в минздраве региона. Всего с начала пандемии 9 608 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2032.

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