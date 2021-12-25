Последствия ливня в Новороссийске 25 декабря 2021: Город ушел под воду

Улицы и дороги города стоят в воде. Фото: стоп-кадр из видео

Краснодарский край вновь оказался во власти стихии: в Краснодаре дует шквалистый ветер, а жителей Крымского района готовят к эвакуации.

Но больше всего от непогоды пострадал Новороссийск. Накануне вечером, 24 декабря, в городе зарядили мощный ливни. За сутки город-герой буквально ушел под воду. Там развернулась настоящая катастрофа. Дороги и улицы полностью стоят в воде, машины передвигаются с трудом. Из-за этого на трассах образовываются многокилометровые пробки.

- Затопило Анапское шоссе, Глебовку, а также улицы Московскую и Луначарскую, - делятся жители города-героя в соцсетях.

На этом испытания для Новороссийска не заканчиваются. По прогнозам синоптиков, непогода пришла в город надолго - ливни будут идти еще три дня, вплоть до 28 декабря.

Кроме того, в Новороссийске прогнозируют усиление ветра.

- С 24 по 26 декабря ожидается усиление южного ветра, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его порывы будут достигать 24-29 м/с

В городе уже объявили экстренное предупреждение. Жителей города просят оставаться дома, а в случае чрезвычайных ситуаций - звонить по номерам «01», «101» - с мобильных телефонов.

Напомним, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение - в регионе ожидаются подъемы уровня воды в реках.