Мокрый снег и порывы до 25 м/c: синоптики дали неутешительный прогноз для Краснодарского края

Мокрый снег ожидается сразу в нескольких районах края. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Краснодарского края наблюдают яркий финал 2021-го. Этот год был щедр на различного рода природные аномалии и катаклизмы. И вот в преддверии праздника зима сменилась на смурную осень, а штиль - на ураган. Напомним, ранее в регионе прошли сильные ливни. Они обрушились на Анапу, Новороссийск, Крымский и Абинский районы.Во многих населенных пунктах вода в реках уже достигла критических отметок. В поселке Сукко, что под Анапой, местная речка уже даже вышла из берегов. Подтоплена дорога, соединяющая поселок с городом. Как удалось узнать «КП» - Кубань», синоптики дали неутешительный прогноз для Краснодарского края.

26 декабря в регионе местами дождь, ночью в предгорных районах и горах с мокрым снегом. Возможна и метель.

- Ветер лишь усилится. 26-го числа его скорость будет 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, в отдельных районах - до 23 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ураганный характер ветер приобрете в горах. Там будет буквально сносить с ног - порывы ожидаются до 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов со знаком плюс, местами в восточной половине отметки будут варьироваться от +4 до -1 градуса. Днем 6-11 градусов. В горах ожидаются морозы - ночью -2…-7°, днем - чуть ниже нуля.

- В Туапсинском районе днем местами пройдет сильный ливень, - предупреждают в краевом гидрометцентре.

При этом на побережье также будет бушевать ветер. По прогнозам метеорологов, скорость его будет 15-18 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик порывы до 18-23 метров в секунду, в Туапсинском районе до 20-25 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью 7-12 градусов, при этом в Туапсинском районе отметки чуть выше - 11-16 градусов, - добавляют «КП» - Кубань» синоптики.

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