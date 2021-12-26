Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 декабря 2021 года: опасной инфекцией заразились 62 ребенка

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 декабря 2021 года. Фото: admkrai.krasnodar.ru
Количество заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае увеличивается с каждым днем. Опасная инфекция не щадит никого - ни детей, ни взрослых. За последние сутки COVID-19 заразились 62 ребенка.
- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2049. В стационарах сейчас находятся свыше четырех тысяч жителей, у 2423 из которых - положительный тест на COVID-19, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Большинство заболевших за последние сутки - в Краснодаре. В краевой столице выявлено 212 заразившихся. На втором месте в этом антирейтинге - Новороссийск. В городе-герое COVID-19 заболели 35 человека.
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