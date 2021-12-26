Обвинили в краже, а потом нашли обезглавленным: Полиция проверяет информацию о пытках в отделе МВД Сочи

Сейчас идут разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани начали проверку по сообщению о пытках в отделе полиции Сочи. Ранее в Сети появился ролик. Видео записал житель Ижевска Евгений Ипатов, который два года подрабатывал электромонтажником на курорте. Мужчина зарабатывал на жизнь шабашками - ремонтировал электропроводку, в том числе на дому у частников.

По словам мужчины, 22 сентября он выезжал в квартиру к супружеской паре. Пожилые люди попросили починить неработающие розетки. Приехав на вызов, молодого человека встретили правоохранители, которые, по его словам, забрали его в отдел по подозрению в краже у заказчиков 60 тысяч рублей. А после, как уверяет Евгений на видео, его стали избивать сотрудники в форме, выбивая из него «чистосердечное».

После случившегося Евгений, говорят его знакомые, снял комнату в частном доме. А спустя неделю его нашли погибшим на железнодорожном перегоне Хоста-Адлер. Тело парня было обезглавлено. В то, что это несчастный случай, родные и друзья не верят, потому придали ситуацию огласке.

В краевом главке на эти сообщения быстро отреагировали. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, незамедлительно назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

- Предварительно установлено, что в сентябре текущего года в УВД по Сочи поступило сообщение о краже 60 тысяч рублей из частного домовладения, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (Кража).

Во время разбирательств правоохранители установили парня, возможно причастного к данному противоправному деянию.

- Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, - уточняют в МВД Кубани. - С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен.

Также в полиции отметили, что во время служебной проверки будут изучены и проверены все факты изложенные в публикации.

- На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавляют в МВД по краю.