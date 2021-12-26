График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022. Фото: Мария АНАНОВА

Далеко не у всех есть возможность заранее закупиться к Новому году. В конце года, как правило, многим приходится работать сверхурочно. Но переживать не стоит! Даже, если трудовая неделя не отпустит вас до самого праздника, то приобрести подарки близким и забить холодильник, вы успеете. Торговые точки города продлили время своей работы для удобства посетителей. Кроме того, изменилось расписание и в первые дни нового года. «КП» - Кубань» публикует подробный график работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022.

КОНКРЕТНО

График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022

ТРЦ

«Галерея Краснодар»

С 18 по 30 декабря ТРЦ открыт с 10:00 до 23:00;

31 декабря с 10:00 до 20:00;

1 января с 12:00 до 22:00. С 2 января работает в обычном режиме - с 10:00 до 22:00.

«СБС Мегамолл»

31 декабря — с 10:00 до 18:00;

1 января — с 12:00 до 22:00;

со 2 января — в обычном режиме.

«Мега Адыгея-Кубань»

МЕГА и ИКЕА: С 17 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00;

31 декабря — с 08:00 до 18:00;

1 января — с 14:00 до 22:00;

со 2 января — в обычном режиме.

«Леруа Мерлен»:

31 декабря — с 08:00 до 18:00;

1 января — выходной;

со 2 января — в обычном режиме.

АШАН:

С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;

31 декабря — с 08:00 до 20:00;

1 января — выходной;

2 января — с 10:00 до 22:00;

с 3 января — в обычном режиме.

«OZ МОЛЛ»

С 24 по 30 декабря ТРЦ работает с 10:00 до 23:00. Докупить необходимое в последний день года успеете с 10:00 до 19:00. В первый день наступающего года с 15:00 до 22:00.

Со второго января ТРЦ открыт в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

OBI:

31 декабря - с 08:00 до 18:00

1 января - с 15:00 до 22:00

В остальные дни в обычном режиме с 08:00 до 23:00.

ТРК «Красная Площадь»

31 декабря 2021 года с 10:00 до 20:00;

1 января 2022 года с 15:00 до 22:00;

с 2 января 2022 года Мегацентр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

Супермаркеты

«Ашан»

Тургеневское шоссе, 27, ТЦ Мега:

С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;

31 декабря — с 08:00 до 20:00;

1 января — выходной;

2 января — с 10:00 до 22:00;

с 3 января — в обычном режиме.

Нефтяников, 42 и Уральская, 79:

С 25 по 30 декабря — с 08:00 до 00:00;

31 декабря — с 08:00 до 20:00;

1 января — выходной;

2 января — с 10:00 до 22:00;

с 3 января — в обычном режиме.

«О’кей»

С 23 по 30 декабря — круглосуточно

31 декабря — с 08:00 до 21:00

1 января — с 13:00 до 22:00

со 2 января — в обычном режиме

«Магнит Семейный»

- филиалы на Покрышкина, 34 и Московской, 162 — с 08:30 до 01:00;

- Ставропольская, 100 — с 07:00 до 01:00;

- филиалы на Восточно-Кругликовской, 46/12, Буденного, 2 и Симиренко, 14/1 — с 08:00 до 00:00;

- Артюшкова, 2 — с 08:00 до 02:00;

- Шифрина, 1/1 — с 07:00 до 00:00.

График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022 опубликован по данным крупных торговых точек города.

ТРЦ

«Галерея Краснодар»

С 18 по 30 декабря ТРЦ открыт с 10:00 до 23:00;

31 декабря с 10:00 до 20:00;

1 января с 12:00 до 22:00. С 2 января работает в обычном режиме - с 10:00 до 22:00.

«СБС Мегамолл»

31 декабря — с 10:00 до 18:00;

1 января — с 12:00 до 22:00;

со 2 января — в обычном режиме.

«Мега Адыгея-Кубань»

МЕГА и ИКЕА: С 17 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00;

31 декабря — с 08:00 до 18:00;

1 января — с 14:00 до 22:00;

со 2 января — в обычном режиме.

«Леруа Мерлен»:

31 декабря — с 08:00 до 18:00;

1 января — выходной;

со 2 января — в обычном режиме.

АШАН:

С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;

31 декабря — с 08:00 до 20:00;

1 января — выходной;

2 января — с 10:00 до 22:00;

с 3 января — в обычном режиме.

«OZ МОЛЛ»

С 24 по 30 декабря ТРЦ работает с 10:00 до 23:00. Докупить необходимое в последний день года успеете с 10:00 до 19:00. В первый день наступающего года с 15:00 до 22:00.

Со второго января ТРЦ открыт в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

OBI:

31 декабря - с 08:00 до 18:00

1 января - с 15:00 до 22:00

В остальные дни в обычном режиме с 08:00 до 23:00.

ТРК «Красная Площадь»

31 декабря 2021 года с 10:00 до 20:00;

1 января 2022 года с 15:00 до 22:00;

с 2 января 2022 года Мегацентр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.

Супермаркеты

«Ашан»

Тургеневское шоссе, 27, ТЦ Мега:

С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;

31 декабря — с 08:00 до 20:00;

1 января — выходной;

2 января — с 10:00 до 22:00;

с 3 января — в обычном режиме.

Нефтяников, 42 и Уральская, 79:

С 25 по 30 декабря — с 08:00 до 00:00;

31 декабря — с 08:00 до 20:00;

1 января — выходной;

2 января — с 10:00 до 22:00;

с 3 января — в обычном режиме.

«О’кей»

С 23 по 30 декабря — круглосуточно

31 декабря — с 08:00 до 21:00

1 января — с 13:00 до 22:00

со 2 января — в обычном режиме

«Магнит Семейный»

- филиалы на Покрышкина, 34 и Московской, 162 — с 08:30 до 01:00;

- Ставропольская, 100 — с 07:00 до 01:00;

- филиалы на Восточно-Кругликовской, 46/12, Буденного, 2 и Симиренко, 14/1 — с 08:00 до 00:00;

- Артюшкова, 2 — с 08:00 до 02:00;

- Шифрина, 1/1 — с 07:00 до 00:00.

График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022 опубликован по данным крупных торговых точек города.