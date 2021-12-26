График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022.
Фото: Мария АНАНОВА
Далеко не у всех есть возможность заранее закупиться к Новому году. В конце года, как правило, многим приходится работать сверхурочно. Но переживать не стоит! Даже, если трудовая неделя не отпустит вас до самого праздника, то приобрести подарки близким и забить холодильник, вы успеете. Торговые точки города продлили время своей работы для удобства посетителей. Кроме того, изменилось расписание и в первые дни нового года. «КП» - Кубань» публикует подробный график работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022.
КОНКРЕТНО
График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022
«Галерея Краснодар»
С 18 по 30 декабря ТРЦ открыт с 10:00 до 23:00;
31 декабря с 10:00 до 20:00;
1 января с 12:00 до 22:00. С 2 января работает в обычном режиме - с 10:00 до 22:00.
«СБС Мегамолл»
31 декабря — с 10:00 до 18:00;
1 января — с 12:00 до 22:00;
со 2 января — в обычном режиме.
«Мега Адыгея-Кубань»
МЕГА и ИКЕА: С 17 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00;
31 декабря — с 08:00 до 18:00;
1 января — с 14:00 до 22:00;
со 2 января — в обычном режиме.
«Леруа Мерлен»:
31 декабря — с 08:00 до 18:00;
1 января — выходной;
со 2 января — в обычном режиме.
АШАН:
С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;
31 декабря — с 08:00 до 20:00;
1 января — выходной;
2 января — с 10:00 до 22:00;
с 3 января — в обычном режиме.
«OZ МОЛЛ»
С 24 по 30 декабря ТРЦ работает с 10:00 до 23:00. Докупить необходимое в последний день года успеете с 10:00 до 19:00. В первый день наступающего года с 15:00 до 22:00.
Со второго января ТРЦ открыт в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
OBI:
31 декабря - с 08:00 до 18:00
1 января - с 15:00 до 22:00
В остальные дни в обычном режиме с 08:00 до 23:00.
ТРК «Красная Площадь»
31 декабря 2021 года с 10:00 до 20:00;
1 января 2022 года с 15:00 до 22:00;
с 2 января 2022 года Мегацентр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
«Ашан»
Тургеневское шоссе, 27, ТЦ Мега:
С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;
31 декабря — с 08:00 до 20:00;
1 января — выходной;
2 января — с 10:00 до 22:00;
с 3 января — в обычном режиме.
Нефтяников, 42 и Уральская, 79:
С 25 по 30 декабря — с 08:00 до 00:00;
31 декабря — с 08:00 до 20:00;
1 января — выходной;
2 января — с 10:00 до 22:00;
с 3 января — в обычном режиме.
«О’кей»
С 23 по 30 декабря — круглосуточно
31 декабря — с 08:00 до 21:00
1 января — с 13:00 до 22:00
со 2 января — в обычном режиме
«Магнит Семейный»
- филиалы на Покрышкина, 34 и Московской, 162 — с 08:30 до 01:00;
- Ставропольская, 100 — с 07:00 до 01:00;
- филиалы на Восточно-Кругликовской, 46/12, Буденного, 2 и Симиренко, 14/1 — с 08:00 до 00:00;
- Артюшкова, 2 — с 08:00 до 02:00;
- Шифрина, 1/1 — с 07:00 до 00:00.
График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022 опубликован по данным крупных торговых точек города.
«Галерея Краснодар»
С 18 по 30 декабря ТРЦ открыт с 10:00 до 23:00;
31 декабря с 10:00 до 20:00;
1 января с 12:00 до 22:00. С 2 января работает в обычном режиме - с 10:00 до 22:00.
«СБС Мегамолл»
31 декабря — с 10:00 до 18:00;
1 января — с 12:00 до 22:00;
со 2 января — в обычном режиме.
«Мега Адыгея-Кубань»
МЕГА и ИКЕА: С 17 по 30 декабря — с 10:00 до 23:00;
31 декабря — с 08:00 до 18:00;
1 января — с 14:00 до 22:00;
со 2 января — в обычном режиме.
«Леруа Мерлен»:
31 декабря — с 08:00 до 18:00;
1 января — выходной;
со 2 января — в обычном режиме.
АШАН:
С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;
31 декабря — с 08:00 до 20:00;
1 января — выходной;
2 января — с 10:00 до 22:00;
с 3 января — в обычном режиме.
«OZ МОЛЛ»
С 24 по 30 декабря ТРЦ работает с 10:00 до 23:00. Докупить необходимое в последний день года успеете с 10:00 до 19:00. В первый день наступающего года с 15:00 до 22:00.
Со второго января ТРЦ открыт в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
OBI:
31 декабря - с 08:00 до 18:00
1 января - с 15:00 до 22:00
В остальные дни в обычном режиме с 08:00 до 23:00.
ТРК «Красная Площадь»
31 декабря 2021 года с 10:00 до 20:00;
1 января 2022 года с 15:00 до 22:00;
с 2 января 2022 года Мегацентр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
«Ашан»
Тургеневское шоссе, 27, ТЦ Мега:
С 23 по 30 декабря — с 08:00 до 23:00;
31 декабря — с 08:00 до 20:00;
1 января — выходной;
2 января — с 10:00 до 22:00;
с 3 января — в обычном режиме.
Нефтяников, 42 и Уральская, 79:
С 25 по 30 декабря — с 08:00 до 00:00;
31 декабря — с 08:00 до 20:00;
1 января — выходной;
2 января — с 10:00 до 22:00;
с 3 января — в обычном режиме.
«О’кей»
С 23 по 30 декабря — круглосуточно
31 декабря — с 08:00 до 21:00
1 января — с 13:00 до 22:00
со 2 января — в обычном режиме
«Магнит Семейный»
- филиалы на Покрышкина, 34 и Московской, 162 — с 08:30 до 01:00;
- Ставропольская, 100 — с 07:00 до 01:00;
- филиалы на Восточно-Кругликовской, 46/12, Буденного, 2 и Симиренко, 14/1 — с 08:00 до 00:00;
- Артюшкова, 2 — с 08:00 до 02:00;
- Шифрина, 1/1 — с 07:00 до 00:00.
График работы ТРЦ и магазинов Краснодара на новогодние праздники 2021–2022 опубликован по данным крупных торговых точек города.