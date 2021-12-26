Уцелел лишь один пассажир: что стало с выжившим в крупнейшей авиационной катастрофе в Армении после распада СССР

Согласно заключению комиссии, причиной падения лайнера стала потеря скорости.

26 декабря 1993 года в аэропорту Армении произошла крупнейшая авиакатастрофа после распада СССР. Самолет, вылетевший из Краснодара, принадлежал компании «Авиалинии Кубани». Воздушное судно выполняло коммерческий рейс. Но лишь после страшной трагедии стало известно - были нарушены всевозможные правила. В той авиакатастрофе погибли 35 человек - 31 пассажир и пять членов экипаж. Выжить удалось лишь одному.

Опасный перегруз

26 декабря самолет должен был вылететь из Краснодара и приземлиться в Ленинакан (Гюмри). Планировалось, что Ан-26 доставит в Армению две коммерческих груза – автомобиль «Нива» и багаж. Общая масса было 2 900 килограммов. При этом на рейс были официально оформлены шесть сопровождающих. Вот только на борту находилось в 5 раз больше людей - 31! Они были самовольно взяты экипажем непосредственно перед взлетом.

Как говорили специалисты, фактическая взлетная масса превышала максимально допустимую на 2 246 килограммов. Это серьезный перегруз. Из-за этого центровка на взлете соответствовала предельно задней. Но, похоже, этот факт проигнорировали.

Погода нелетная, но на это закрыли глаза

Самолет поднялся в небо в 18:46. Стоит отметить, что на момент вылета фактическая погода в Гюмри была плохой. В районе аэропорта был плотный туман - видимость около 700 метров.

По пути экипаж дважды получал информацию от встречных самолетов, возвращавшихся из Гюмри, о неблагоприятной погоде. К моменту посадки взлетно-посадочную полосу уже толком не было видно.

Несмотря на это, пилот начал снижение. Затем при запоздалой попытке попытке уйти на второй круг, самолет потерял скорость на высоте 5-7 метров задел землю правой плоскостью крыла и упал левее взлетно-посадочной полосы. После этого воздушное судно вспыхнуло.

Из огня вытащили лишь одного человека. Это был один из пассажиров. Его имя неизвестно. По некоторым данным, это был один из тех, кто летел в самолете неофициально. Ни в одном списке его не было. Во время крушения он получил множественные травмы. Врачи оценивали его состояние как серьезное. При этом о том, как идет лечение, не сообщалось. Позднее появилась информация, что единственный выживший в авиакатастрофе все-таки умер. Однако официально эти сведения не были подтверждены.

Черная страница в истории

Уже после всех разбирательств правоохранители озвучили причины ЧП. Их было несколько. Самолет рухнул из-за ошибки в технике пилотирования. По словам экспертов, командир не выдержал скорость полета, принял опрометчивое решение о посадке, несмотря на погодные условия ниже минимума. Кроме того, он начал снижение при отсутствии надежного визуального контакта с взлетно-посадочной полосой. Когда же решил попробовать уйти на второй круг было уже поздно. Помимо прочего, в самолете были превышены предельно задняя центровка и максимальный посадочный вес. Все это привело к страшной трагедии, которая навсегда останется черной страницей в истории.