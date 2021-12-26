Итальянского хирурга превозносили в России после уникальных операций, а после смерти пациентов объявили палачом

Итальянский хирург Паоло Маккиарини. Фото: facebook.com

- Фантастика, ставшая реальностью! - пестрели обложки газет и ТВ-анонсы, когда сообщалось об уникальных операциях по пересадке трахеи.

Автором метода стал известный итальянский хирург Паоло Маккиарини. Его ноу-хау - трансплантация искусственной трахеи, созданной в лабораторных условиях. Это казалось невозможным! Но врач сумел убедить, кажется, даже самых ярых скептиков — если использовать собственные стволовые клетки пациента, то синтетический каркас станет для человека «родным». Люди, отчаявшиеся вернуться к прежней жизни, получали шанс на спасение.

Пионер науки, волшебник в белом халате, новатор в области регенеративной медицины. Как только не называли врача в статьях после успешно проведенных операций. Но спустя несколько лет имя хирурга-новатора вновь стало греметь на весь мир. Правда, теперь в глазах общественности он стал убийцей-экспериментаторам, который обманом заставил людей ему поверить.

Предыстория успеха

В июне 2008 года Маккиарини создал новую трахею для 30-летней пациентки Клаудии Кастильо. Мать двоих детей с трудом могла дышать после перенесенного туберкулеза. Болезнь породила другой страшный недуг - поразила трахею, подводящую воздух к левому легкому. В таких случаях его обычно удаляют. Либо меняют негодную трахею на донорскую.

Без легкого жизнь пациента стала бы похожа на ад. Но и трансплантация этого органа не сильно бы сделала ее легче - до конца жизни Клаудия должна была бы пить лекарства, препятствующие отторжению. Потому ученые рискнули, выбрав третий путь.

Трансплант изготовили по сложной технологии. Для этого взяли трахею недавно умершей женщины. При помощи специальных химических препаратов растворили содержавшиеся в ней живые клетки. А затем взамен ввели в белковую ткань стволовые клетки, взятые из костного мозга пациентки. Затем «заготовку» поместили в специальный биореактор - пенал, в котором трубочка трахеи вращалась в питательном растворе.

Через 4 дня каркас оброс. То есть, стал 7-сантиметровым отрезком трахеи. Его и пришили на место поврежденного участка.

- Сказать по правде, мне было страшно, - признавался Паоло Маккиарини в сюжетах на ТВ, когда рассказывал об операции. - Прежде мы проводили подобные эксперименты только на свиньях.

Спустя время сообщалось, что пересаженный орган начал функционировать. Как сообщал Маккиарини всем журналистам, через 4 дня после трансплантации выращенные ткани ничем не отличались от окружающих. А через месяц в новой трахее проросли свои сосуды.

- Больная наслаждается нормальной жизнью, и это самый большой подарок для нас, - заявлял профессор.

Конечно, после этого операцию назвали прорывом в использовании стволовых клеток. Самого хирурга окрестили Богом в белом халате.

Дарил шанс на спасение

По настоящему широкую известность итальянский хирург получил после ряда операций в России. С 2011 по 2015 годы он вместе с кубанскими врачами получил 150 млн рублей гранта на уникальные разработки. Маккиарини работал вместе со специалистами Кубанского государственного медуниверситета и Краевой клинической больницей №1. Так он провел в Краснодаре четыре трансплантации трахеи.

Протез искусственной трахеи. Фото: Краснодарской краевой клинической больницей №1 имени С.В.Очаповского

Самым известным из этих четырех стал случай Юлии Туулик из Санкт-Петербурга. Девушка попала в ДТП.

- У Юлии тогда насчитали 23 перелома. При этом она была на 13-й неделе беременности... Врачи предлагали сделать аборт, но Юля бы просто не выдержала потерю сына, потому старалась выжить! - вспоминает то страшный день мать женщины Наталья Туулик.

Медики спасли девушку, но из-за многочисленных операций она не раз была под ИВЛ. В горло ей вставляли трубку, из-за этого трахея стала разрушаться. Обычно в таких случаях хирурги удаляют часть травмированного органа и сшивают. Но в случае Юлии это было невозможно - трахеи девушки практически не было.

Поэтому ей сделали трахеостому (специальная трубка, которая вставляется в отверстие в горле, где трахея ближе всего располагается к коже — Авт.). И вот Юлия узнала о хирурге из Италии. Через два года после аварии девушка снова легла на операцию - делать новую трахею.

«Дочь была материалом, на котором тренировались!»

Юлию оперировали больше пяти часов. Хирурги сначала по кусочкам извлекли разрушенную трахею, затем на ее место поместили биопротез. Это гибкий каркас, который сделан из синтетического материала (из похожего производят пластиковые бутылки — Авт.). Изготовили по индивидуальным меркам, снятым с Юли. Потом поместили в биореактор, где обработали собственными клетками пациентки, выделенными из ее костного мозга. Словом, схема создания «трахеи» была такая же, как и в случае с Клаудией Кастильо - первой пациенткой врача.

Зарисовка операции Юлии Туулик.

После операции Юля могла нормально дышать и начала говорить. Но радость женщины была недолгой. Уже через пару месяцев она снова попала на больничную койку. По словам матери, дочь жаловалась на то, что новый протез плохо гнется, ее мучил сильный кашель, она задыхалась. Так Юлии старый протез заменили на новый, меньшего размера. Но и это, по словам матери, не помогло.

— Внутри начался, похоже, процесс гниения, запах был жуткий и довольно резкий. При этом ничего уже сделать было невозможно. Даже, если бы этот протез вытащили, чем бы Юля дышала? Трахею-то всю иссекли! - говорит Наталья. - Потом Юля во время кашля стала выплевывать какие-то куски мяса с синими хирургическими нитками. Мы были поражены, но после этого ей ненадолго стало лучше, запах пропал.

Семья даже рискнула поехать на отдых. Но в тот же день первой российской пациентки Маккиарини не стало...

- Конечно, еще до операции у меня были большие сомнения. Ведь Юлин случай был особый - она стала первым в мире пациентом, которому должны были пересадить искусственную трахею с частью гортани. Но нам очень хотелось верить в сказку, — говорит Наталья Туулик. - Дочь настолько воодушевилась рассказами врача. Все представлялось в радужном свете, о рисках толком не рассказывали. Юле хотелось верить в то, что она сможет нормально жить. Этот хирург так красиво умел говорить, расположить, убедить, успокоить...

Юлия Туулик и Паоло Маккиарини на пресс-конференции после операции.

Итальянские страсти

До получения магагранта врач пересаживал своим пациентам трупные трахеи — хиругические вмешательства проходили в Европе. О том, что в операциях Маккиарини все не так сказочно, как кажется, во всеуслышание заявила его бывшая невеста, тележурналистка Бенита Александер.

В 2013 году она вдохновилась работой врача и решила снять про него фильм. Деловое знакомство переросло в романтические отношения, которые дошли до того, что Паоло и Бенита стали планировать свадьбу. Вот только торжество все время откладывалась. После очередной отсрочки обеспокоенная невеста решила проверить слова жениха и наняла детектива. Он-то и выяснил, что Маккиарини счастливо женат и в разводе никогда не был.

В 2016 году обиженная Бенита была в ярости, потому решила отомстить некогда возлюбленному, представив миру правду о хирурге. В рамках подкаста на криминальную тему она рассказала, как Маккиарини работал в разных странах, в том числе в России. Однако его операции хоть и проходили успешно, но в итоге счастливой жизни пациентам не принесли. По ее словам, большинство людей в результате его действий умерли.

Паоло Маккиарини и Бенита Александер.

Позднее другие шведские журналисты сняли еще один фильм, в котором показали неоднозначную сторону прославленного хирурга.

- Маккиарини использовал попавших в сложную ситуацию людей, для испытания своих синтетических трахей, фактически обманом. Он заявлял, что это их единственный шанс выжить, и все это без предварительных экспериментов на животных, - заявляли журналисты. - Кроме того, он сознательно пренебрегал этическими нормами и писал в своих научных статьях неправду о результатах операций.

Сенсационные видео стали поводом для многочисленных разбирательств, которые в итоге вылились в судебное расследование. 22 июня 2016 года шведский прокурор объявил Паоло Маккиарини о том, что итальянский хирург подозревается в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений. А спустя 3 года главный прокурор Швеции Микаэль Бьорк официально предъявил обвинения. В деле фигурируют три случая. Все они касаются пациентов, которым в больнице Каролинского университета была имплантирована синтетическая трахея.

«Мне не за что обвинять Маккиарини!»

Но речи о россиянах в резонансном деле именитого хирурга нет. Никто из людей, попавших на операционный стол к итальянцу, заявления правоохранителям не приносил.

Мама Юли Туулик не собирается этого делать. Другой российский пациент Паоло Маккиарини- 34-летний Дмитрий Оногда из Керчи - к хирургу не имеет никаких претензий. Родные парня даже рады, что сумели попасть к этому врачу.

- В 2007 году Дима попал в аварию и повредил трахею. Пока он был в коме, нам предложили сделать трахеостому, чтобы откачивать мокроту, потому что у сына развилось воспаление легких. Но после установки трубки 3 недели ее никто не чистил, из-за этого внутри образовались пролежни, которые привели к стенозу (сужение просвета в трахее, которая затрудняет дыхание — Авт.), - рассказывает отец Дмитрия Андрей Оногда. - Проблему толком никто не мог решить. Дмитрий жил с трахеостомой, а мы искали способы ему помочь.

Дмитрий Оногда живет в Керчи, ему вернули трахеостому.

В 2014-м отец парня узнал о Паоло Маккиарини, который работал с краснодарскими врачами. Так, молодой человек попал на экспериментальную операцию.

- Нас предупредили обо всех возможных рисках, то есть врач ничего не скрывал. По счету мы не первые, это нам тоже было известно. До нас был прооперирован парень из Ростова Александр Зозуля, ему вроде как заменили трахею спустя пару дней после Юлии. И операция прошла успешно, - рассказывает Андрей Оногда.

Говорят, что этот молодой человек скончался зимой 2014 года. Но смерть его — несчастный случай. В один из дней он ехал на велосипеде, упал и ударился горлом, спасли его не смогли.

- У нас операция прошла гладко. Маккиарини установил искусственный протез, который прижился, но позже выяснилось, что не до конца. Через несколько месяцев у Димы начал сипнуть голос, развились бактерии, появился запах изо рта. При обследовании оказалось, что не срослась хрящевая ткань, где начинаются голосовые связки, - объясняет Андрей Оногда. - Через полгода протез удалили, врачи даже говорили, что рука не поднималась трогать — новая трахея стало единым целом.

А не приживался протез, по словам отца, из-за кашля. Каждый раз это приводило к микроразрывам. Врачи пытались помочь, но в итоге сам парень отказался продолжать попытки — ему вернули трахеостому.

- То, что нам попытались помочь, - большое спасибо! Мне не за что обвинять Маккиарини. То, что эксперимент, на который мы осознанно согласились, бывает неудачно, понимали с самого начала. Но этот хирург попытался хоть что-то сделать, а его теперь гнобят, - считает Андрей Оногда. - Моментами думаю, что делается это намеренно. Ведь, когда в 2016 году швеция выпустила фильм о враче, историю о Диме почему-то не вставили. Наверное, его состояние не подходило под историю, которую они рассказали.

КОММЕНТ МИНЗДРАВА КУБАНИ

«Трансплантации трахеи в больнице проходили согласно закону»

«Комсомолка» запросила информацию у Краснодарской краевой больнице №1 о сотрудничестве с Паоло Маккиарини в рамках гранта. Как пояснили в минздраве региона, в 2011 году Кубанский государственный медицинский университет и ККБ №1 стали участниками международного научного исследования в области регенеративной медицины.

- Расходование бюджетных средств проводилось четко, ежеквартально предоставлялись отчетные документы по гранту согласно установленным требованиям и правилам, - объяснили в Минздраве Краснодарского края. - Клиническое исследование проводилось согласно правилам — были оформлены карты участников, которые предоставлялись в отчетные документы.

На данный момент сведения о судебных процессах Паоло Маккиарини отсутствуют. Ранее следственными органами были проведены многочисленные проверки, однако фактического подтверждения этим обвинениям не было.

Как объясняют в ведомстве, для клинических исследований отобрали четырех пациентов, им выполнили трансплантацию тканеинженерной конструкции трахеи.

- Кандидаты отобраны 16 февраля 2012 года после обсуждения на международном видео-консилиуме. В нем участвовали торакальные хирурги Краевой клинической больницы №1 (Краснодар), ГУ Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН (Москва), Каролинского института (Швеция), Клиники Карреджи Университета Флоренции (Италия) и клиники Техасского Университета (США), - добавляют в министерстве здравоохранения региона. - В режиме реального времени ведущие специалисты стран-участников конференции проводили обсуждение пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей и решение вопроса о возможности проведения им трансплантации биоинженерной трахеи.

В Краевой клинической больнице №1 все операции проходили в полном соответствии с требованиями законодательства России и общепризнанных стандартов медицинской практики. Также были заведены и оформлены все необходимые медицинские документы, в том числе добровольное информированное соглашение пациентов.

- Ни один пациент не умер на операционном столе и в ближайшем послеоперационном периоде, - заявляют в больнице. - У пациентов были осложнения, по поводу которых проводилось лечение, после чего их выписали из клиники.

СУД ДА ДЕЛО

Врач все отрицает

Паоло Маккиарини утверждает - он стал жертвой личной неприязни одного из коллег. Сказалось и давление прессы.

Суд над ним должен начаться лишь зимой 2022 года. Правда, точной даты пока нет. Причина задержки - Паоло Маккиарини через своего защитника запросил перевод почти 1000 страниц письменных и устных свидетельств.

- Мы получили предварительное уведомление от переводческого агентства о том, что расшифровка займет много времени, до шести месяцев, - говорит советник районного суда Сольна Ульф Вредлерт.

При этом, главный прокурор Микаэль Бьорк ранее заявил, что Паоло Маккиарини отрицает преступление. А значит судебный процесс будет долгим.