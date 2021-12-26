«Мы живем как на пороховой бочке»: Семья из Краснодара трижды за месяц чуть не лишилась дома из-за лихачей

Владельцы дома еще не успели отремонтировать стену после прошлого ДТП, как новый удар. Фото: t.me/chp_krd

Анжела Любимова с самого детства живет в частном доме на пересечении улиц Кирова и Плиева в Пашковском микрорайоне Краснодара. Он находится в тесном соседстве с проезжей частью. За последние три недели в жилище лихачи въезжали трижды! Чудом никто не пострадал, однако на стену дома, построенного еще 1924 году, без слез уже не взглянешь.

- Из-за того, что наш дом расположен впритык к дороге, еще в начале 2000-х, мы купили большой бетонный блок. Он не раз спасал жилье и нас, благодаря тому, что основной удар автомобилей приходился на него. Но осенью 2021-го все изменилось — с тех пор мы живем как на пороховой бочке, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» хозяйка дома Анжела Любимова. - К нам пришли представители администрации и сказали убрать блок, поскольку он портит вид. Обратились не только к нам, но и к другим соседям, которые, как и мы, проживают в угловых домах. Мы объяснили, что эта преграда нам жизненно необходима, благодаря блоку мы хоть чувствовали себя в безопасности. Но в итоге через время, когда нас не было дома, приехал трактор и увез блоки. Нас, естественно, никто не предупреждал об этом.

По словам женщины, с того момента их дом находится под натиском ударов легковушек и грузовиков. Не так давно семья установила камеру, чтобы фиксировать ДТП. Первая из них попала в объектив 7 декабря — в стену на скорости врезалась «Газель». Следующая авария — уже 18-го числа. Еще неотремонтированный дом вновь оказался на пути у несущейся машины. Самое свежее происшествие случилось утром 26 декабря, когда врезавшиеся легковушки чуть не сбили пожилую женщину.

- Моя мама пошла выносить мусор, на обратном пути случилось ДТП. Она услышала визг тормозов и успела в последний момент отпрыгнуть, все случилось в нескольких сантиметрах от нее! - до сих пор не может оправиться от случившегося Анжела. - После того, как машины столкнулись, они въехали в дом.

Фото: t.me/chp_krd

В полиции Краснодара «КП» - Кубань» пояснили, что сообщение о данной аварии поступило в 12:37.

- Водитель за рулем Nissan, двигаясь по улице Кирова в сторону улицы Кубанская, не уступил имевшему преимущество Toyota, которая ехала по улице Плиева, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - После столкновения оба автомобиля изменили траекторию движения и столкнулись с дорожными знаками, а также частным домом. Никто из участников ДТП не пострадал.

Как рассказывает хозяйка дома, как правило, все аварии, что произошли на их участке, заканчивались разбирательством двух водителей.

- Нас пострадавшими в данном случае не считают. Предлагают идти в суд и там деньги выбивать. Но для этого мне нужно нанимать адвоката и делать независимую экспертизу за свой счет. Одно такое исследование стоит 25 тысяч рублей. А за месяц аварий было три! Моей семье такое просто не по карману. Да и где гарантия, что мы сможем что-то получить, - продолжает Анжела. - Мы обращались также в страховую компанию, но там нам объяснили, что в пакет входят несколько рисков, но ДТП в этом списке нет. То есть страховать наш дом просто бессмысленно.

Семья обращалась в администрацию города с просьбой помочь, но там решений проблемы не нашли.

- Нам предлагали продать дом и переехать. Но я не хочу этого. Мне нравится район, я живу здесь с самого рождения. Да и разве это выход? Другие собственники будут страдать, - добавляет женщина.

Сейчас семья собирает деньги на ремонт коммуникаций. После третьей аварии лопнула батарея, что находилась у стены, — туда и пришелся основной удар. Правда, больше владельцы переживают за сам дом, который может просто не выдержать еще одной аварии.