Новогодние развлечения 2021-2022 в Краснодаре: публикуем афишу мероприятий

Новогодние развлечения 2021-2022 в Краснодаре. Фото: krd.ru

В последний день уходящего года, говорят синоптики, морозов в Краснодаре не ожидается. Да и на зимних каникулах погода прогнозируется ясная. Без сильных ветров и ливней - жители Краснодара уже привыкли встречать Новый год без снега. Словом, начиная с 1 января самое время встать из-за столов и идти гулять, веселиться, отдыхать. Тем более, что новогодние развлечения 2021-2022 в Краснодаре будут. В мэрии представили подробную афишу мероприятий.

Конечно, масштабных гуляний у елки не планируется. Все-таки коронавирус по-прежнему активен, и власти не рискуют устраивать массовые мероприятия. Так что провожать 2021-й будем без хороводов. Но уже сейчас на Главной городской площади работает новогодний ярмарочный городок. Посетить его можно ежедневно с 10:00 до 23:00 до 9 января включительно. В торговых ларьках можно приобрести продукты, сувениры, подарки. Кроме того, там же можно купить игрушки и украшения к празднику.

Новогодние развлечения 2021-2022 в Краснодаре начнутся буквально сразу после встречи 2022 года. Со 2 по 9 января в Муниципальном концертном зале КМТО «Премьера» пройдет интерактивная выставка «Цветное сладкое». Она посвящна русскому авангарду начала ХХ века. На ней можно будет увидеть экспонаты из коллекции художественного музея им. Ф. А. Коваленко.

- А в муниципальном концертном зале покажут театрализованные концерты для всей семьи «Сияние новогодней звезды» 27 и 28 декабря в 12:00, со 2 по 7 января в 12:00, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Это история об исполнении желаний, которая вернет взрослым веру в чудо и детские мечты.

А 5 января в 19:00 в Муниципальном концертном зале запланирована программа «Навстречу Рождеству».

- В исполнении заслуженного артиста Краснодарского края Михаила Павалия прозвучит органная музыка, - рассказывают организаторы концерта. - Это будут сочинения известных композиторов-классиков.

Кроме того, для краснодарцев приготовили премьеры новых спектаклей. Новый театр кукол представит две постановки. Зрителей приглашают на «Ночь перед Рождеством» режиссера Светланы Озерской и «По щучьему веленью» Вадима Домбровского. Показы уже идут и продлятся до 30 декабря в 10:30, 13:30, 16:00. Затем спектакли возобновятся со 2 января. До конца каникул постановки будут показывать в 10:30, 13:30.

- В Молодежном театре для детей и их родителей покажут спектакль «Как букашечки Новый год спасли», - рассказывают в администрации города. - Представление уже идет, продлится до 30 декабря, в также во время каникул — со 2 по 7 января в 11:00, 14:00, 17:00.