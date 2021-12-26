Погода готовит суровый сюрприз для жителей Краснодарского края

Напоследок декабрь все-таки проявит себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя перед Новым годом не порадует жителей Кубани. По прогнозам синоптиков, в регионе вновь ожидается непогода. Увы, красивую зимнюю сказку вряд ли увидим, но напоследок декабрь все-таки проявит себя.

- По краю вновь ожидаются ливни, а в некоторых районах ожидаем мокрый снег, на дорогах - гололед, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая непогода сулит увеличение числа ДТП, да и заторов вряд ли удастся избежать. Жителей региона также предупреждают, что на скользком тротуаре необходимо передвигаться с особой осторожностью. В такую погоду риск травматизма вырастает в разы.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега возможны различные аварии на объектах ЖКХ, обрывание проводов, падение деревьев или отдельных веток.

При этом на Черноморском побережье будут дождь и сильные порывы ветра.

- По региону ветер южный с переходом на северный ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы метров в секунду. Днем скорость его будет достигать 12-14 метров в секунду, - уточняют в краевом гидрометцентре. - А на побережье ожидаем порывы более сильные - до 20 метров в секунду.

Что же касается температурного фона, то он постепенно будет повышаться. Ночью отметки опустятся до +1-6 градусов. Холоднее будет в северной половине края - там значения будут варьироваться от +1 до 4 градусов мороза, а в юго-восточных предгорных районах от 3 выше нуля до 2 минус градусов.

В дневные часы +3-8 градусов, в северной половине края выше +3 градусов отметки не поднимутся. В восточной половине края 2-7 выше нуля. А в горах отметки будут скакать от 0 до 5 градусов со знаком плюс.