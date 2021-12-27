Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 декабря 2021 года: спад заболеваемости пока не прогнозируют

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 27 декабря 2021 года. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за эпидобстановкой в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 27 декабря 2021 года.

Число заболевших по-прежнему растет. Цифры, по данным краевого оперштаба, внушительные - за сутки 570 новых инфицированных, при этом 62 из них - это дети.

4379 человек сейчас лежат в стационарах, где получают все необходимое лечение. А еще 10376 с легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении - эти кубанцы проходят терапию дома.

А вот количество умерших от опасного вируса не уменьшается – 24 человека стали жертвами ковида за сутки. Зато число выздоровевших увеличивается, только за минувшие сутки отправились домой 599 пациентов, общее число излечившихся достигло 94038 человек.

При этом пока, по словам медиков, спада заболеваемости пока не прогнозируют. Впереди новогодние праздники, а это значит совместные застолья, посиделки в гостях. Все это может привести к росту числа заболевших. Поэтому медики советуют перед зимними каникулами обезопасить себя и вакцинироваться. Это поможет организму дать отпор коварной инфекции.

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