График выплат пенсий в новогодние праздники на Кубани в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники и продолжительные выходные не за горами. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января. В связи с этим график выплат пенсий в новогодние праздники на Кубани в 2022 году изменится.

- Сегодня в Краснодарском крае проживают свыше 1, 6 миллиона пенсионеров, треть из них получают пенсию в отделениях почтовой связи, - рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.

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Публикуем график выплат пенсий в новогодние праздники на Кубани в 2022 году

Получить выплаты пенсионеры смогут в почтовых отделениях края. График выплат пенсий в новогодние праздники на Кубани в 2022 году сместился на несколько дней. Так, за 3 и 4 января пенсию выплатят 4 января, за 5 и 6 января - 5 января. Пенсии, которые должны были поступить 7-8 января, поступят 6 января. 8 января выплатят денежные средства за 9-е и 10-е числа.

А уже с 11 января, по окончании новогодних каникул, выплаты пенсий будут проводиться по привычному графику.

График для Краснодара:

Пенсионеры, проживающие в Краснодаре, также смогут получить денежные средства в отделениях почты. График выплат за 3, 4 и 5 января не изменится - они будут проводиться в эти же дни. Пенсию за 6 и 7 января выплатят 6 января, а за 8 и 9 января - 8 января.

- С 10 января выплаты пенсий будут проводиться по графику, - отметили в отделении Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.