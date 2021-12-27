Мэр Сочи рассказал, почему в городе нет межэтнических конфликтов

В Сочи делается очень многое, чтобы представители разных национальностей изучали историю своих народов и знали традиции. Фото: пресс-служба мэрии города

В Сочи проживают представители более ста национальностей. Особое внимание общины уделяют сохранению и развитию патриотизма независимо от национальности и вероисповедания, духовно-нравственным ценностям, сохранению культурного наследия, изучению национального языка, развитию спорта среди молодежи.

– Сочи является многонациональным и дружным городом. У нас отношения между национальными объединениями всегда строились на взаимном уважении и доверии. И мы этим гордимся. В Сочи делается очень многое, чтобы представители разных национальностей изучали историю своих народов и знали традиции. Это в первую очередь касается молодого поколения. В настоящее время перед нами стоит общая задача – это разработка нового Генплана курорта. Его формирование происходит с учетом мнения горожан. Считаю, что во взаимодействии с сочинцами мы сможем решить важные задачи по развитию инфраструктуры Сочи, – отметил руководитель муниципалитета Алексей Копайгородский.

По его словам, в Сочи отсутствуют межэтнические конфликты во многом благодаря старшему поколению общин. Старейшины ведут беседы с молодежью. Они учат их жить в мире и согласии, сохраняя свои культурные ценности и уважая традиции соседей.

Руководители национальных объединений выразили благодарность мэру Сочи Алексею Копайгородскому за оказанную помощь и поддержку в организации культурных и спортивных мероприятий, развитии национальных вокально-хореографических и танцевальных коллективов, а также за возможность юным сочинцам изучать родные языки.

В городской администрации отметили, что национальные общины принимают активное участие в различных городских и районных мероприятиях.