Сдали дома и подвели итоги! Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию сразу три дома

Вместе с домом сдали детскую площадку в стиле эко и аллею для прогулок. Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест».

В социально ориентированном «Губернском» ввели в эксплуатацию 3-й литер. Ключи от своих квартир получили 517 семей. Вместе с домом сдали детскую площадку в стиле эко и аллею для прогулок.

В быстро развивающемся современном семейном квартале «Достояние» новоселами 4-го литера стали 450 семей. Здесь появилась современная детская площадка, а также большое пространство для проведения мероприятий с яркими арт-объектами, где уже разместилась новогодняя елка.

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Еще один, третий дом, «ЮгСтройИнвест» сдал в Ростове-на-Дону, в экорайоне «Вересаево». Именно на него пришлась важная для компании цифра.

- Сегодня очень важный день в истории компании! Под руководством генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова за 18 лет работы мы построили 4,5 миллиона квадратных метров жилья! За год мы увеличили объем. И в уходящем 2021 году поставили еще один рекорд - ввели в эксплуатацию более пятисот тысяч квадратных метров качественного жилья! Поздравляю многотысячный коллектив «ЮгСтройИнвест» с этим историческим событием. Нашим дольщикам большое спасибо за доверие! С наступающим Новым годом! - сказал директор «ЮгСтройИнвест Кубань» Алексей Павлов.

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест».

За 2021 год компания сдала 28 домов, 3 детских сада и 1 школу. И с внушительными цифрами подошла к новому году - ввела в эксплуатацию 525 тысяч квадратных метров жилья. Именно благодаря этому в уходящем году «ЮгСтройИнвест» перешагнул знаковый рубеж - 4,5 миллиона квадратных метров жилья! Этот год был ярким не только благодаря цифрам. Эксперты строительной отрасли неоднократно отмечали компанию. В пятый раз «ЮгСтройИнвест» получил золотой знак «Надежный застройщик России», а также стал победителем премии Urban Awards по итогам работы в трех городах.

- Совсем скоро наступит самый долгожданный и самый любимый праздник в нашей стране — Новый год. От лица генерального директора я хочу поздравить всех наших жителей, всех жителей Кубани с Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья и удачи. Пусть ваши дома будут наполнены уютом и теплом! - поздравил с праздником заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест».

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уже более 18 лет занимается строительством жилых домов на юге России. При проектировании микрорайонов учитывает пожелания жителей и создает тренды. Качественная предчистовая отделка квартир позволяет новоселам выполнить ремонт быстро и без дополнительных вложений. Красивые холлы каждый день создают настроение. Социальные объекты в шаговой доступности позволяют экономить время, а уникальный формат благоустройства позволяет комфортно проводить время в микрорайоне, заниматься спортом или отдыхать. Именно поэтому покупатели выбирают «ЮгСтройИнвест».