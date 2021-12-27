За стенами "Сириуса" создается будущее

Финальным аккордом в торжествах стало шоу дронов Фото: Олег УМАРОВ

22 декабря Сириус отметил свою первую годовщину. Год назад президент Владимир Путин подписал указ о присвоении особого статуса “федеральной территории”, что стало первым случаем в России.

"Сириус" - это новая модель, она уникальна. Аналогов ни в мире, ни в стране нет. Это платформа для отработки новых идей как в образовании так и в науке, и инновациях, задача - стать площадкой для взаимодействия. Через систему наукограда прошло 2 300 студентов по модульным курсам, это не считая тех ребят, которые уже учатся на базовых магистерских и аспирантских программах.

В "Сириусе" активно развивают робототехнику. В лаборатории имеются промышленные роботы, производящие очень точно ряд операций, например полировку турбин, которую до этого ни один промышленный робот в мире производить не мог.

В "Сириусе" есть свой Поющий фонтан - одна из главных достопримечательностей города Сочи. На данный момент имеет около 200 композиций, каждая из них уникальна своим светом и водной хореографией.

- Вначале мы подбираем музыку, и это для нас чистый лист работы. Мы ориентируемся по ней и уже думаем, какой рисунок будет, какие движения будут, роботы или пушки, или туман или стробоскопы. Это все зависит от музыки, - говорит хореограф поющего фонтана Татьяна Кузина.

Раньше фонтан работал на американском программном обеспечении, при этом можно было только включить или выключить робота, не было доступа провести даже диагностику. А аренда такого оборудования стоила 400 000$ в год. Но впоследствии было принято решение создать свою программу и стать независимыми от зарубежной компании. При этом американцы сперва не поверили в создание новой платформы для фонтана и запросили доступ к ней. Убедившись в том, что программа не взломана, продолжили сотрудничество и поставку запчастей.

Стоимость такого объекта обошлась в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Один из важных проектов - беспилотный трамвай. На федеральную территорию Сириус прибывает ежегодно более 5 миллионов гостей. При этом жителей всего около 20 тысяч.

- Отдельный большой проект - реализация набережной, это очень важный проект, который позволит создать уникальный туристический комплекс, а также планируется развитие уличной дорожной сети, в том числе на территории Олимпийского парка, - рассказал журналистам глава администрации Дмитрий Плишкин.

На выставке стартапов были представлены многочисленные проекты. 3D-принтеры, дроны с грузоподъемностью до 10 килограмм, программы для реабилитации пациентов после инсульта, системы биобанкирования, образовательные конструкторы для изучения спутникостроения, робототехника и схемотехника.

- Президент дал понять, что здесь должна идти работа над проектами будущего, на весь 21-й век. Поэтому важно предложить и отработать решения по развитию городской среды, инновационных технологий, современных форм образования и новых услуг для граждан. Теперь “Сириус” не только образовательный центр для талантливых детей, но и модельная территория, опыт которой внимательно изучается всей страной. В этом смысле на нас лежит большая историческая ответственность, - говорит руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Ближе к концу программы празднования первой годовщины федеральной территории Сириус прошел концерт на сцене Большого зала Парка науки и искусства "Сириус".

В первом отделении выступил Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин вместе с симфоническим оркестром Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. После антракта на сцену вышла прима-балерина Большого театра и этуаль театра «Ла Скала» Светлана Захарова.

И завершило праздничную программу шоу дронов. 1200 ярко подсвеченных коптеров взмахнули в небо и благодаря заранее прописанному алгоритму исполнили настоящий световой спектакль.