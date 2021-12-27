Глава минздрава Кубани Евгений Филиппов: «2021 год был насыщенным и принес много знаковых событий»

Евгений Филиппов об итогах года

2021 год – второй год по счету, который жители региона проживают в не совсем обычном режиме. Коронавирус внес свои коррективы. Несмотря на пиковые моменты заболеваемости, здравоохранение Кубани справилось и достойно выдержало все нагрузки. Напомним, что суточные цифры зараженных пациентов в начале декабря были шокирующими – доходили до тысячи. Медики круглосуточно были на «передовой», спасая жизни.

Пандемия только укрепила и сплотила медицину края. Произошло масштабное обновление и модернизация структуры отрасли.

- Уходящий год был плодотворным, принес в здравоохранение Кубани много знаковых событий. Были открыты новые офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, отремонтированы поликлиники, отделения, освоены новые методики проведения высокотехнологичных операций. Медицинские учреждения пополнились современным оборудованием, транспортом, а в здравоохранение пришли трудиться новые высококвалифицированные кадры, - сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филлипов.

Стоит отметить, что вакцинация от коронавируса на Кубани продолжается. Медики отмечают, что это единственный способ побороть инфекцию и вернуться к прежней жизни. В настоящее время план прививок выполнен на 77%. Укол сделали 3 593 046 человек.

В крае развернуто 332 пункта вакцинации, в том числе 99 выездных. Для жителей отдаленных поселений вакцинация организована на базе 24 мобильных ФАПов.

Вакцинация продолжается

ЦИФРЫ

Борьба с коронавирусом

За два года на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 направили 19,1 млрд рублей.

Для госпиталей было приобретено: 10 аппаратов КТ, 22 рентгенаппарата, 18 аппаратов УЗИ, 752 монитора, 266 аппаратов ИВЛ, 7 ПЦР-амплификаторов, 6 автоматических систем для выделения нуклеиновых кислот, 8 гемодиализных аппаратов, 11 ЭКМО, 262 автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи, 130 машин скорой медицинской помощи.

Развернуто 29 лабораторий и 10 амбулаторных КТ-центров.

Поток пациентов

Ежегодно амбулаторно-поликлинические учреждения края выполняют 56 миллионов посещений, более 1 миллиона человек получают стационарное лечение, до 40 тысяч пациентов лечатся в дневных стационарах, проводится порядка 600 тысяч операций, скорая медицинская помощь выполняет 1,5 миллиона вызовов.

Операции

В крае в среднем за год проводится 6,6 тысячи операций на сердце, из них 2 тысяч операций на открытом сердце, на аорте – 270 операций (за 5 лет рост 70%), Число проводимых ежегодно эндопротезирований крупных суставов увеличилось в 3 раза и составляет более 3 тысяч операций в год.

Оснащение

Сдерживанию смертности в крае от инфарктов и инсультов способствует оснащение 10 региональных сосудистых центров и 8 первичных сосудистых отделений оборудованием в рамках национально проекта.

В 2021 году 12 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с сосудистыми заболеваниями, оснащено 30 единицами оборудования (в т. ч. 6 единиц тяжелого оборудования) на сумму 323,3 млн рублей.

Важным направлением работы отрасли является укрепление онкологической службы. За два года количество центров амбулаторно-онкологической помощи по краю увеличено до 19. В 2021 году онкологические центры оснащены 77 единицами оборудования на сумму 747,7 млн рублей.

Деньги

В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году приобретено 344 автомобиля на сумму 269 млн рублей. На реализацию мероприятий программы выделено из средств федерального бюджета 3,5 млрд рублей федеральных средств, из бюджета края – около 200 млн рублей.

Строительство

По итогам 2021 года построено 7 зданий ФАП на общую сумму 70 млн рублей, проводится капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения на сумму 416 млн рублей, приобретено 2512 единицы медицинского оборудования. Проведена подготовка помещений для установки в 2021 году 59 единиц тяжелого оборудования, в том числе 18 флюорографов, 5 маммографов, 3 рентгенаппаратов.

В рамках программы «Развитие здравоохранения» начато строительство 20 зданий офисов врача общей практики в 19 муниципальных образованиях региона. В Абинске, Тихорецком районе, Успенском районе, Выселковском районе здания уже построены и введены в эксплуатацию.

Работа

Успешно реализуется программа «Земский доктор»/«Земский фельдшер». В 2020 году 467 медработников переехали трудиться в сельские территории и получили единовременные выплаты. В 2021 году - 440 (315 врачей, 125 фельдшеров).

В текущем периоде 2021 года за счет краевого бюджета медикам приобретено 72 квартиры.

ЧТО В ПЛАНАХ

В медицинских организациях края работает более 18 тысяч врачей и 40 тысяч средних медицинских (фармацевтических) работников.

К 2025 году в первичное звено здравоохранения планируется привлечь еще более 2500 врачей и более 4500 средних медработников за счет реализации мер социальной поддержки, предоставления служебного жилья и трудоустройства выпускников образовательных организаций.

Кубанские врачи ежегодно усовершенствуют свои знания

УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кубанские врачи получили признание на международном уровне

Они разработали новый способ операции при раке поджелудочный железы

Новый способ хирургического вмешательства при раке поджелудочной железы, разработанный хирургами НИИ-ККБ №1, признали на международном уровне. Результаты лечения успешно представили и продемонстрировали на 32-м мировом конгрессе международной ассоциации хирургов в Тайване IASGO 2021.

- Операции выполняются как открыто, так и лапараскопически и с использованием робота Da Vinci. Но выполнение анастомоза (соединения) поджелудочной железы с желудком традиционным способом, как при открытой операции - затруднительно. Приходится делать разрезы на передней стенке желудка, что приводит к частым осложнениям у этих пациентов, - пояснили в минздраве региона.

Данное положение вещей вдохновило врачей на разработку способа соединения культи поджелудочной железы с желудком щадящим способом. Хирурги стали использовать минимальное прошивание ткани железы и отказались от дополнительного разреза на передней стенке желудка.

На изобретение был получен патент РФ. На сегодняшний день по новой методике врачи краевой клиники прооперировали более трех десятков пациентов. Исследование результатов оправдывает ожидания и достоверно подтверждает улучшение в лечении пациентов с опухолями такой сложной локализации, как головка поджелудочной железы.

Первая пересадка почки с помощью робота в России

Такую операцию провели в Краснодаре

Кубанские хирурги ежегодно совершенствуют свои знания и опыт. Одним из достижений можно назвать первую операцию по трансплантации почки на роботе нового поколения da Vinci Xi. До это в России врачи не проводили таких вмешательств ни разу.

- Подобная операция на роботе четвертого поколения была выполнена впервые в нашей стране. Ее провели хирурги Краевой клинической больницы №1. Орган пересадили 39-летнему пациенту, который находился на программном гемодиализе с 2020 года, - отметили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Операция длилась почти шесть часов. Ее проводили заместитель главного врача по урологии, руководитель краевого уронефрологического центра, главный внештатный уролог и трансплантолог министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Медведев. Ассистировали профессору - хирурги краевой клиники Георгий Палагута и Кирилл Чернов. Медицинская сестра - Анастасия Линник.

Напомним, система четвертого поколения робот da Vinci XI появилась в НИИ-ККБ №1 в конце октября. Новый робот-хирург обошелся в 300 млн рублей. Современный аппарат стал вторым в арсенале хирургов краевой клиники.