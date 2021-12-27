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Общество28 декабря 2021 9:10

Как накрыть новогодний стол из 12 блюд за 1500 рублей

Краснодарский блогер предложила меню, на которое не нужно больших трат
Ева МУР
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Новогодний стол необязательно должен быть разорительным для семейного бюджета

Новогодний стол необязательно должен быть разорительным для семейного бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказывается, отметить новогодние торжества со вкусом и при этом не выложить на праздничный стол все свои накопления - вполне реально. Нужно только тщательно продумать меню и не затягивать с покупкой продуктов - цены в магазинах уже поползли вверх.

Краснодарский блогер Наталья Ильинова нашла способ, как отметить новогоднюю ночь всего за 1,5 тысячи рублей и накормить на эти деньги семью из четырех человек. При этом ваш стол будет ломиться от многообразия.

Итак, представим, что мука, масло, специи и томат у любой хозяйки есть всегда.

- На горячее можно приобрести курицу за 250 рублей, 400 г мясного фарша - за 130 рублей и самую доступную морскую рыбу минтай - 120 рублей за 800 г, - рассказывает "КП" - Кубань" Наталья.

Для салатов потребуется десяток яиц за 80 рублей, селедка за 120 рублей и лук, морковь, свекла, картофель - за 100 рублей.

- Покупая мясные и сырные нарезки вполне можно уложиться в 240 рублей. А чтобы красиво все это подать - купить тарталетки и пару листиков лаваша - за 60 рублей, - говорит Наталья. - Из зеленого горошка, маринованных огурцов и сметаны всего за 190 рублей можно приготовить прекрасную закуску и заправку к горячим блюдам.

На свежие огурцы, помидоры и зелень вполне реально потратить не больше 80 рублей.

И даже на десерт останется! Для него потребуется пачка творога за 60 рублей, сливочное масло - за 110 рублей и фруктов купим на 80 рублей.

При этом некоторые продукты из списка, например, яйца пойдут сразу на несколько блюд, включая десерт.

Из всего перечисленного получится 12 (!) блюд:

1. Цыпленок табака

2. Манты

3. Рыба под маринадом

4. Уголочки мясные

5. Тарталетки с рыбой

6. Корзиночки с пастой "горошек"

7. Вяленая грудка

8. Нарезка сыр-салями

9. Селедка под шубой

10. Бисквитный рулет

11. Пирожные "софиони"

12. Картофель запеченный

Бюджетного всем Нового года!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ