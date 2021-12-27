Как накрыть новогодний стол из 12 блюд за 1500 рублей

Новогодний стол необязательно должен быть разорительным для семейного бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказывается, отметить новогодние торжества со вкусом и при этом не выложить на праздничный стол все свои накопления - вполне реально. Нужно только тщательно продумать меню и не затягивать с покупкой продуктов - цены в магазинах уже поползли вверх.

Краснодарский блогер Наталья Ильинова нашла способ, как отметить новогоднюю ночь всего за 1,5 тысячи рублей и накормить на эти деньги семью из четырех человек. При этом ваш стол будет ломиться от многообразия.

Итак, представим, что мука, масло, специи и томат у любой хозяйки есть всегда.

- На горячее можно приобрести курицу за 250 рублей, 400 г мясного фарша - за 130 рублей и самую доступную морскую рыбу минтай - 120 рублей за 800 г, - рассказывает "КП" - Кубань" Наталья.

Для салатов потребуется десяток яиц за 80 рублей, селедка за 120 рублей и лук, морковь, свекла, картофель - за 100 рублей.

- Покупая мясные и сырные нарезки вполне можно уложиться в 240 рублей. А чтобы красиво все это подать - купить тарталетки и пару листиков лаваша - за 60 рублей, - говорит Наталья. - Из зеленого горошка, маринованных огурцов и сметаны всего за 190 рублей можно приготовить прекрасную закуску и заправку к горячим блюдам.

На свежие огурцы, помидоры и зелень вполне реально потратить не больше 80 рублей.

И даже на десерт останется! Для него потребуется пачка творога за 60 рублей, сливочное масло - за 110 рублей и фруктов купим на 80 рублей.

При этом некоторые продукты из списка, например, яйца пойдут сразу на несколько блюд, включая десерт.

Из всего перечисленного получится 12 (!) блюд:

1. Цыпленок табака

2. Манты

3. Рыба под маринадом

4. Уголочки мясные

5. Тарталетки с рыбой

6. Корзиночки с пастой "горошек"

7. Вяленая грудка

8. Нарезка сыр-салями

9. Селедка под шубой

10. Бисквитный рулет

11. Пирожные "софиони"

12. Картофель запеченный

Бюджетного всем Нового года!