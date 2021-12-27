Мрачное подземелье со страшными отметками: Какие тайны хранит знаменитый санаторий Орджоникидзе в Сочи

Заброшенный фуникулер в Сочи

Санаторий имени Орджоникидзе в Сочи - излюбленное у туристов место. Люди приезжают туда для того, чтобы прогуляться по заросшим извилистым тропинкам, утопающим в зелени экзотических растений, и насладиться живописными видами. Санаторий давно стал памятником архитектуры.

Санаторий забросили в 2011 году

Он был построен еще в 20-м веке. Сюда приезжали отдыхать шахтеры и представители элиты. Здравница славилась своими уникальными методами лечения опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистых заболеваний.

С июня 2021 года санаторий имени Орджоникидзе в Сочи закрыт для туристов. Здание находится в аварийном состоянии, ему необходима реконструкция. С лета там идет подготовка к реконструкции.

- Вся территория санатория на время закрывается правообладателем. Массовых посещений не будет, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Однако любопытных людей это не останавливает. Вопреки запретам некоторые умудряются пробраться внутрь. Среди них была туристка из Ставрополя Анастасия. По словам девушки, в санатории остались девять спальных корпусов, масштабное центральное здание и фонтан перед главным входом, а еще несколько интересных местечек, спрятанных… под землей.

Спальный корпус на территории санатория

- Я очень люблю это место! Частенько заглядываю сюда, когда приезжаю в Сочи,- признается любопытная туристка из Ставрополя Анастасия. - Однажды я захотела “познакомиться” с подземной частью знаменитой здравницы.

Найти подземные лазейки было нелегко. Девушке пришлось потратить на это несколько дней, так как на территории санатория нет ни табличек, указывающих на укрытия, ни подземных входов, ни лестниц. Ничего.

Заброшенная территория санатория

- Мне удалось найти подземное укрытие под администрацией санатория, - делится с “КП”-Кубань" Анастасия. - Меня туда пустили по просьбе. Я спустилась и увидела просторный подвал. Он занимает половину площади фундамента здания. От былого вида укрытия не осталось и следа: только гермодверь на главном входе напоминает посетителям, что они попали в защитное сооружение гражданской обороны.

Внутри укрытия - несколько комнат, оборудованных дверьми. Всюду горит свет.

Подземное укрытие находится под администрацией санатория

- Помимо главной гермодвери, здесь сохранилась гермофорточка. Она ведет в подвал, - вспоминает девушка.

Однако это было не единственное укрытие, которое обнаружила Анастасия. Второе помещение девушка нашла под спальным корпусом № 3.

В подвале остались противогазы, защитные плащи и перчатки

- Это укрытие оказалось намного больше первого. Оно сохранилось в целостном виде. Здесь остались лавочки, всякие ящики, а также средства индивидуальной защиты: противогазы, плащи и перчатки. Это убежище выглядит лучше, вероятно, потому что числилось на балансе до самых последних дней работы санатория.

Подземное укрытие № 2

Сочинское метро

А еще на территории санатория имени Орджоникидзе располагается собственный фуникулер. Это своего рода метро.

Здесь проложены рельсы, по которым в свое время двигались вагоны поездов - перевозили отдыхающих от лечебных корпусов прямо к морю.

Заброшенная железная дорога

Сегодня железная дорога также находится в заброшенном виде.

- Находясь внутри тоннеля, в котором располагается фуникулер, кажется, будто ты спустился в самое настоящее метро. Сочинское! - рассказывает Анастасия.

КСТАТИ

На территории заброшенного санатория снимали известный фильм «Старик Хоттабыч». Съемки проходили в 1956 году. Тогда сочинская здравница еще функционировала, здесь отдыхали люди, а все корпуса санатория имели совершенно другой вид. Главный корпус в фильме стал "дворцом могущественного владыки".

Санаторий имени Орджоникидзе в Сочи

А сегодня заброшенный санаторий стал одним из главных туристических объектов в Сочи. До его закрытия с целью подготовки к реконструкции здесь проводили экскурсии и знакомили людей с историей этого места.