Сразу семь медиков ответят за смерть пациентки в Краснодаре

Процесс движется к завершению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд сразу над семью медиками в Краснодаре достиг финальной стадии. Однако приговор Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой, доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии, кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой в оказании услуг, повлекшем смерть 81-летней пациентки Анастасии Ивановны Снежко, провозгласят уже в январе.

- Очередное заседание по этому делу перенесено на следующий год, - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Свои показания дали все участники процесса, который длится с весны 2019 года. Чтобы возбудить в отношении медиков уголовное дело, следователям тоже потребовалось три года. Родня пожилой женщины, умершей в буквальном смысле из-за дырки в кишечнике, обратилась тогда к главе Следкома Александру Бастрыкину, и все закрутилось.

Кто и на каком этапе допустил врачебную ошибку, пока неясно. Но Анна Ивановна приехала в больницу и оплатила лечение перелома шейки бедра. Ее оформили в травматологическое отделение. В итоге до перелома дело так и не дошло.

Еще более абсурдным и даже циничным выглядит то, что пенсионерке за все время пребывания в стационаре сделали не менее 32 (!) платных исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических. Но очевидно, что каждый на своем этапе пропустил проблему, из-за которой женщина погибла. Несколько дней бабушка жаловалась врачам на боли в животе, а 22 июля 2016 года дежурный хирург заподозрил у больной перитонит. Ей провели экстренную операцию по удалению внутренних женских органов, думая, что проблема в них. Но умерла она от гнойного воспаления в кишечнике.

А вообще найти причину медленного угасания 81-летней Анастасии Ивановны Снежко пытались 15 (!) высококвалифицированных врачей.

Но на скамью подсудимых попали семеро из них. И это первый случай в России, когда за смерть пациентки спрашивают сразу со всей больничной вертикали.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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