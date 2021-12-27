Таинственная женщина едва не похитила ученицу 4-го класса на Кубани

Неизвестная пыталась увести ребенка в неизвестном направлении. Фото: скрин видео

11-летняя школьница из Крымска после уроков возвращалась домой, когда к ней подошла женщина со странным предложением. Неизвестная перехватила девочку у местной церкви, здесь же находится остановка общественного транспорта. Она целенаправленно подошла к ребенку и стала уговаривать пойти вместе с ней.

- Женщина сказала, что у моей дочери грязные ботинки, нужно срочно купить новые, иначе одноклассники будут дразнить. Предлагала пройти вместе с ней в магазин, там сейчас проходит распродажа, - рассказала «КП» - Кубань мама девочки Мария Николаенко. – Дочка не растерялась, стала говорить, что у нее в классе хорошие дети, смеяться никто не будет. Но женщина настаивала на своем, говорила, что она знает, как в школе бывает, ведь она сама учитель.

Как потом рассказала школьница маме, женщине на вид лет 35-40, она была в бежевом пальто, а вместе с ней стояла девочка.

- Мне кажется, она специально взяла с собой ребенка, чтобы вызвать доверие у других детей. Моя дочь с ней не пошла, она в этом вопросе подкованная, знает, что с чужими нельзя никуда уходить. А если бы женщина подошла к другому школьнику? И увела его? Ведь мотивы ее непонятны, - рассуждает Мария.

После того как Мария узнала от дочери об этом случае, она нашла видео и стала распространять его в соцсетях в надежде найти таинственную незнакомку. Но пока сделать ей это не удалось. Никто в Крымске не узнал женщину. Некоторые пользователи предположили, что женщина хотела заняться благотворительностью, но к этой версии Мария относится с недоверием.

- Это несовершеннолетний ребенок. Зачем к нему приставать, подходить и что-то спрашивать? Если у нее было благое намерение помочь, то это, как мне кажется, делают не так, а через родителей, - отметила Мария.

Сейчас Мария планирует написать заявление в полицию. Хочет, чтобы правоохранители разобрались, что за женщина едва не увела ее ребенка в неизвестном направлении.