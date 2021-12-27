В горах Сочи очевидцы сняли на видео лентикулярные облака

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На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в объективы камер туристов попали лентикулярные облака. Необычные облака образовались на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.

Появление лентикулярных облаков (или как их еще называют «чечевицеобразные») в метеорологической службе горного курорта «Роза Хутор» объяснили влиянием гор на воздушные потоки.

– Горы вынуждают поток воздуха приподниматься и, соответственно, охлаждаться. В гребнях этих своеобразных воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара. Чтобы такие облака образовались, нужен сильный ветер и большая влажность воздуха, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.

Адриан Коротеев отметил, что такие условия характерны для близости атмосферного фронта. Это нередко пророчит изменение погоды. Вполне возможны осадки и похолодание.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в небе над Сочи появились асператусы. Необычные облака были замечены в Олимпийском парке «Сириуса».