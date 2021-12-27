Эксперты назвали город на Черноморском побережье с самыми низкими ценами на жилье

Самое дешевое жилье - в Новороссийске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Купить дом или квартиру на берегу Черного моря - мечта для многих. Люди рвутся поближе к побережью, хотят жить в Краснодарском крае из-за теплой, комфортной погоды круглый год. Однако иногда эти мечты рушатся из-за высоких цен на недвижимость. Сегодня рынок развивается со скоростью света, поэтому цены на жилье растут с каждым годом.

Эксперты подсчитали, что самое дорогое жилье - в Сочи. Там стоимость за «квадрат» достигает 265,3 тысячи рублей. Поэтому на покупку жилья придется выделить кругленькую сумму - средняя стоимость вторичного объекта составляет 23,9 миллиона рублей.

Средние цены - в Туапсе. Квадратный метр в этом черноморском городе стоит 99,4 тысячи рублей, а средняя стоимость на жилье достигает 5,68 миллиона рублей.

Завершает этот рейтинг город-герой Новороссийск. По мнению экспертов, именно здесь находится самое дешевое жилье на всем Черноморском побережье.

- Стоимость за квадратный метр в Новороссийске составляет 116, 4 тысячи рублей. А жилье можно приобрести за 4,92 миллиона рублей, - рассказали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

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Однако эксперты предупреждают: сейчас приобретать жилье на Черноморском побережье - не самая лучшая идея.

- Инвестиции в черноморскую недвижимость - крайне рискованны, - поделился мнением эксперт рынка инвестиций в недвижимость Валерий Летенков. - Зачастую у людей изымают земли по различным причинам: от изменения статуса земли до фиктивности ранее выданных разрешений. Единственное верное решение - ждать градостроительных планов и уже на основании этих документов строить какие-то планы по вложениям.