Что ищут наши дети в Сети?

Образовательная программа «Поколение М», где каждый ребенок сможет пройти курсы по интересу и проявить способности в самых разных областях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всем, кто верит в чудеса и готов творить - рекомендуем. Образовательная программа «Поколение М», где каждый ребенок сможет пройти курсы по интересу и проявить способности в самых разных областях. Именно с этой «платформы» отправляется поезд знаний и удивительных открытий, неожиданных подарков, самореализации и признания.

Многие ли из ныне живущих художников могут похвастаться тем, что их работы висят в главной галерее страны? Или украшают ботанический атлас России? Каждый ли ученый легко сможет попасть за кулисы Московского зоопарка, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с его специалистами и питомцами? Наши дети, рожденные в эру интернета и МТС, могут! Тем более на зимних каникулах для этого будет предостаточно времени. А программ уже подготовлено много, самых разных, творческих и развивающих. Родителям наверняка тоже понравится. Как это работает и где искать?

Махнем в Арктику

Можно ли приручить волка, чем повадки белого медведя отличаются от медведя бурого, и почему? Об этом и многом другом расскажет увлекательная серия мини-фильмов о флоре и фауне России, различных климатических зонах нашей необъятной страны. А еще - как сохранить экологию и уберечь планету от негативного влияния. Программа, запущенная платформой «Поколение М» совместно с Московским зоопарком, предназначена для детей от 6 до 14 лет. В качестве преподавателей - известные исследователи и ученые. Онлайн-курс посвящен Арктике, Тайге, Тундре, лесам и степям. В итоге можно будет принять участие в конкурсе: создать поделку на заданную тему и загрузить ее изображение на страницу «Поколения М». Затем жюри выберет лучшие работы. Победители получат в подарок поездку в Москву за счет МТС, возможность встретиться с зоологами, киперами (работниками, ухаживающими за питомцами) и побывать на специальных мастер-классах от Московского зоопарка.

Узнаем про болиголов

И как выглядит валериана, таблетки из которой иногда пьет бабушка? Наших предков разбираться в растениях и их свойствах учили с рождения. Дети «каменных городских джунглей» этого лишены, а зря. Удивительный мир флоры, красота цветов, захватывающие истории из жизни растительного мира - все это есть в курсе образовательных программ, созданных МТС в соавторстве со специалистами Третьяковской художественной галереи. Отправной точкой курса послужило творчество Анны Голубкиной - скульптора, автора акварельного гербария, художницы, творившей на стыке девятнадцатого и двадцатого веков. Ребята от 11 до 18 лет смогут побывать на мастер-классах, где педагоги Третьяковки научат их правильно работать с акварелью. Дети узнают, в чем заключался секрет мастерства Анны Голубкиной, как она создавала свой знаменитый гербарий. И поучаствовать в виртуальной экскурсии по дому-мастерской художницы.

Фото: EAST NEWS

- Растения играют важнейшую роль в природе и жизни человека, но, к сожалению, зачастую люди даже не знают названия тех, что годами стоят на подоконнике. Мы рассчитываем, что совместная обучающая программа с МТС не только вдохновит ребят на изучение природы родного края, но и станет напоминанием о том, что каждый цветок и растение - настоящее произведение искусства, которое необходимо беречь, - считает генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Полученные знания юные таланты смогут применить на практике, изобразив растение родного региона. Благодаря работам школьников из разных уголков страны будет создан новый ботанический атлас России «в детском исполнении». В него войдут самые лучшие работы, отправленные на сайт «Поколение М».

Кстати, представят атлас с детскими акварельными рисунками в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре 2022 года.

Станем промоутером звезды

А сейчас будет горячо. Школьникам и студентам со всей России МТС впервые предложила бесплатно пройти обучающий онлайн-курс от экспертов МТС Live и Sony Music Entertainment Russia. И это не только учеба на дистанте. Это возможность приехать на стажировку в Москву и поучаствовать в организации концерта популярного артиста.

Программа «Стань концертным промоутером» состоит из двух блоков - образовательного и конкурсного. Сначала девушки и юноши от 15 до 22 лет могут пройти серию онлайн мастер-классов, в которых эксперты индустрии развлечений из МТС Live и Sony Music Entertainment Russia делятся знаниями о профессии и личным практическим опытом организации мероприятий.

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Желающие могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно записать видеовизитку с рассказом о том, почему возникло желание стать промоутером и как участник видит свою роль в организации ярких событий, а затем загрузить ролик на сайт «Поколения М». Победитель приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь команде МТС Live организовать одно из масштабных мероприятий. Это вам не концерт из зала смотреть.

А что еще?

«Поколение М» - это творческая и вместе с тем благотворительная площадка для детей. Придумала ее МТС. Сюда может прийти любой ребенок, подросток и даже студент, чтобы учиться, общаться, участвовать в конкурсах. И, конечно, выигрывать. Десятки детей только из Краснодарского края уже пели и танцевали на большой сцене со звездами, снимались в Ералаше, представляли свои модные коллекции в Москве. В качестве педагогов и наставников выступают самые знаменитые люди в своих направлениях: певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Все активности на сайте «Поколения М» МТС затем конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В данный момент собрано уже больше 22 миллионов рублей.