В Краснодаре снова десятибалльные пробки

В Краснодаре многокилометровые пробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний понедельник уходящего года дорожную карту Краснодара словно паук оплел багрово-красной паутиной. Многокилометровые заторы сетью растянулись от сердца города – улицы Красной - до спальных микрорайонов.

Сервис «Яндекс.Карты» присудил положению дел на городских дорогах 10 баллов, а это наивысшая степень оценки сложности. Даже пешком сейчас быстрее.

По данным на 19:30, в сильных заторах увязли все центральные улицы: Красная, Октябрьская, Рашпилевская, Северная, Ленина, Орджоникидзе, Седина, Постовая и Кубанская Набережная.

Парализовано движение на Новороссийской, Школьной, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Солнечной, 1 Мая, Московской.

Грустят водители на Старокубанском кольце и Уральской.

Выезды из города также горят красным цветом на карте пробок. Переезд через Тургеневский и Яблоновский мосты может занять вместо привычных нескольких минут не менее получаса. Перед Восточным обходом, на Западном обходе, на Красных Партизан и на Ростовском шоссе километровые пробки.

По словам сотрудников ГИБДД, до Нового года ситуация на дорогах краевого центра не улучшится.