Контроль качества и чаевые по QR-коду

Новая АЗС открылась на трассе А269 – одной из важнейших транспортных артерий региона. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

Краснодарских автолюбителей уже трудно чем-то удивить – заправки сети «Газпромнефть» можно найти по всему региону, так что к высокому качеству топлива и сервиса все уже привыкли. Но на достигнутом сеть не останавливается, и недавно она запустила первую в крае интерактивную АЗС. Что это такое, а главное – какие плюсы для автомобилистов дает обслуживание на АЗС нового формата – в нашем репортаже.

Мимо не проедешь

Славянский район, один километр к востоку от станицы Анастасиевской, федеральная трасса А289 «Краснодар – Темрюк». Впрочем, и без столь точных координат пропустить новую АЗС практически невозможно. Очень уж удачно она расположена – заехать на нее можно как по пути к морю, в том числе в Крым, так и по дороге в Краснодар.

Первое, что сразу бросается в глаза – это большая территория заправочной станции, позволяющая спокойно заполнить бак и разъехаться большому количеству автомобилей. А также современное оснащение – начиная с технологичных топливораздаточных колонок, заканчивая медиаэкранами, показывающими полезную для автомобилистов информацию – такую как ситуация на дорогах, прогноз погоды и многое другое.

Старт работе новой заправочной станции дали руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Краснодарском крае Антон Глухов и заместитель начальника 39-й пожарно-спасательной части Славянского района Александр Доброконов.

Ленточку перерезали руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в Краснодарском крае Антон Глухов и заместитель начальника 39-ой пожарно-спасательной части Славянского района Александр Доброконов. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

- Это первая АЗС сети «Газпромнефть» в Краснодарском крае, работающая в интерактивном формате. Уверен, что жители района и региона оценят новые возможности, которые предоставляет современная заправочная станция, - сказал после перерезания ленточки Антон Глухов.

Александр Доброконов отметил, что появление каждой АЗС «Газпромнефть» - это вклад в создание комфортной и безопасной среды для жителей района.

- Хочу поблагодарить за то, что в нашем регионе появляются такие заправочные станции. Спасибо за качественное топливо и отличное обслуживание. Гости и жители Славянского района могут быть спокойны за свои автомобили, - сказал он.

Преимущества АЗС «Газпромнефть» тут же продемонстрировали на примере заправки машин пожарной службы и скорой.

Первыми на новой АЗС заправились автомобили МЧС и «скорой». Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

- Мы просто не можем себе позволить заправляться некачественным топливом. Машина не должна подвести – речь идет о спасении людей! – пояснил водитель 39-й пожарно-спасательной части Николай Сокол. – Поэтому, конечно, для нас важно, чтобы в районе работало как можно больше таких заправочных станций.

Пожарные оценили качество топлива и скорость заправки. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

Однако это было лишь начало знакомства с новой АЗС «Газпромнефть» - впереди журналистов ждало много интересного.

Доверяют, потому что проверяют

Началась экскурсия по инновационной АЗС с посещения резервуарного парка – именно здесь хранится топливо, когда попадает на АЗС. Хотя и сам процесс доставки бензина и дизеля на заправку тоже сложен и интересен. Важно гарантировать, что с нефтебазы до станции топливо доедет в том же качестве. Для дополнительного контроля бензовозы оборудованы видеокамерами.

После доставки на АЗС топливо поступает в резервуары. При приемке нефтепродуктов отбираются пробы, которые потом хранятся на станции до полной реализации партии топлива. Если у клиентов возникнут сомнения в качестве топлива, эти пробы можно сдать на анализ в лабораторию. АЗС сети «Газпромнефть» подключены к единому мониторинговому центру инфраструктуры. Система дистанционно следит за параметрами топлива в резервуарах. В случае отклонений она подаст сигнал и реализация будет остановлена. Впрочем, проверки проводит и персонал – в любой момент сотрудник заправки при помощи специального прибора – метрштока - может удостовериться, что в топливе нет никаких посторонних примесей.

Топливо проходит несколько проверок на соответствие стандартам. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

Дальше переходим к топливораздаточным колонкам.

- Это современные ТРК, соответствующие всем требуемым стандартам, в том числе экологическим. Специальная система фильтрации гарантирует, что пары нефтепродукта не попадут в атмосферу, - пояснил Антон Глухов.

Как-либо повлиять на работу колонки персонал не может. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

- А у персонала есть доступ к «начинке» колонок? – поинтересовались мы. Вопрос ведь очень важный.

- Нет, это полностью исключено, - заверил наш собеседник. – Более того – если вдруг возникают какие-то сомнения в корректности работы оборудования, то в любой момент можно вызвать специалиста, который все проверит.

Как эта процедура выглядит в реальности, мы увидели своими глазами. Сотрудники АЗС набрали 10 литров бензина из колонки в мерник – это специальный сертифицированный прибор, способный с минимальной погрешностью определять объем жидкости. Проверка показала, что ТРК работает исправно – нет ни перелива, ни недолива. Такую процедуру на АЗС проводят каждый день. Хотя настоять на ней может любой посетитель заправки – если он по какой-то причине не уверен, что в бак его авто зальют нужный объем топлива. Сам мерник тоже систематически проверяется, чтобы он всегда оставался максимально точным.

Проверить, правильно ли работает колонка, можно в любой момент. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

Еще один полезный сервис – возможность попросить работника колонки не только залить бензин, но и протереть лобовое стекло или фары, залить стеклоочистительную жидкость. Все это для клиентов сети «Газпромнефть» сделают бесплатно. Но при желании клиент может поблагодарить сотрудника АЗС, оставив чаевые. Причем наличные для этого не нужны – достаточно «считать» телефоном QR-код, размещенный на ТРК, и перевести нужную сумму. Мы проверили – и, действительно, занимает это действие всего несколько секунд.

Можно попросить сотрудника АЗС протереть фары или заменить стеклоомывающую жидкость. А затем побладгодарить, переведя чаевые с помощью QR-кода. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

Сеть растет и развивается

Далее наша экскурсия продолжилась внутри АЗС. В магазине станции можно купить много полезных товаров из разнообразного ассортимента и перекусить в кафе. Здесь нам удалось побеседовать с Антоном Глуховым более обстоятельно, и узнать о планах по расширению сети автозаправочных станций в Краснодарском крае.

По его словам, сегодня в России насчитывается уже 47 интерактивных станций, так что уже можно говорить, что они снискали популярность у клиентов сети. И вполне возможно, что, если и кубанские автолюбители оценят те преимущества и сервисы, которые дает такой формат, то в крае будет появляться больше подобных АЗС.

В летний сезон новая заправочная станция сможет принимать до 2 тысяч автомобилей в сутки. Зимой, когда трафик несколько спадает – порядка тысячи. По сути, АЗС станет одной из главных «точек» на дорожной карте региона.

В магазине представлено около 1800 наименований товаров. Фото: Сергей АПЕНЬКИН.

- Мы будем отслеживать реакцию посетителей, чтобы понять - нравится ли им такой интерактивный формат. Однако, как показывает практика, все предоставляемые на АЗС «Газпромнефть» сервисы воспринимаются клиентами положительно. Например, наша сеть является лидером по продажам кофе – часто автолюбители заезжают на заправку только ради него. Также их привлекает большой ассортимент продукции в магазинах и программа лояльности «Нам по пути», пользуясь которой клиенты получают бонусы и могут позже расплачиваться ими за товары и услуги, - рассказал Антон Глухов.

На АЗС «Газпромнефть» в Краснодарские крае продолжат развивать и другие услуги. В частности, пункты для зарядки электромобилей. Они уже есть в Сочи и других приморских районах Кубани, но спрос на эту услугу в солнечном регионе постоянно возрастает.

КОНКРЕТНО

- 53 АЗС «Газпромнефть» сегодня работает в Краснодарском крае.

- Это первая интерактивная станция на Кубани.

-12 топливораздаточных колонок работает на новой АЗС, в том числе две для большегрузного транспорта и две для газа.

- 1800 наименований продукции можно купить на станции.

- Каждый третий клиент на АЗС сети покупает кофе. Краснодарский край лидирует по потреблению кофе среди регионов присутствия АЗС «Газпромнефть» в России.