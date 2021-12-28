Два курсанта Краснодарского университета МВД устроили драку в общежитии

Срочная госпитализация пострадавшему парню не потребовалась. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Два курсанта первого курса Краснодарского университета МВД подрались в общежитии. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт между 18-летними Олегом и Кириллом (имена изменены. - Авт.) вспыхнул вечером в комнате, где проживает один из парней. Соседи курсантов-первокурсников говорят, что незадолго до случившегося слышали шум – молодые люди ругались. Уж что не поделили парни, сейчас выясняется. Однако внезапная потасовка в итоге закончилась обращением в больницу.

Как стало известно, Олег зарядил кулаком в лицо Кириллу. От удара у парня опухла щека, была сильная боль. Стерпеть ее парень не смог, потому обратился к медикам. Они после обследования диагностировали у него закрытый перелом носа со смещением.

- Каких-то серьезных вмешательств не нужно. Госпитализация тоже не потребовалась. Молодому человеку назначено амбулаторное лечение, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

За что курсант ударил своего однокурсника кулаком, сейчас выясняет руководство университета.

Сейчас в университете организовали служебную проверку, выясняются причины этого конфликта.

Известно, что ранее курсанты не были замечены в подобных инцидентах, их личные дела пусты.

- В органах внутренних дел они служат с 2021 года, у педагогов нареканий к учащимся не было, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в полиции.

После случившегося карьера участников стычки в правоохранительных органах может оказаться под вопросом.