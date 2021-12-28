Стало известно о новой смерти в семье Юли Началовой

Вера Алдонина с семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родные Юлии Началовой едва смогли смириться с тяжелой утратой, как в их дом снова постучалась смерть. Как сообщает kp.ru, о новом горе рассказала мама певицы, которая до сих пор не может смириться с мыслью об утрате дочери.

Юлия Началова скончалась в 2019 году. Цветущая, красивая и талантливая женщина сгорела в результате тяжелой болезни всего через неделю после госпитализации. Без мамы осталась дочурка Юлии, которая переехала жить в дом бабушки и дедушки.

Родные опекали малышку Верочку и берегли ее от плохих известий, однако эту беду скрыть от девочки не смогли. Ушли из жизни сразу два близких ей человека.

- В 2012-м году в своем бенефисе "Непридуманные истории" Юля исполнила песню "Say goodbye - Сказать прощай", посвятив ее памяти своей бабушки и памяти любимых артистов. Как сложно, вернее, невозможно сказать прощай, когда уходят родные, любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери дважды… 2 сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина - бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек, - написала в блоге женщина.

По словам Таисии Николаевны, беда пришла в семью внезапно.

Поклонники этой творческой семьи попытались найти информацию в блоге Евгения Алдонина, но скупой на семейные новости футболист никак не комментировал смерть мамы. Надо сказать, что мужчина утешился после развода и смерти Юлии Началовой и сейчас счастлив в новом браке. Впрочем, как сообщает kp.ru, о старшей дочери спортсмен не забывает, и Вера часто гостит в доме папы.