В Новороссийске женщина заявила об избиении сотрудниками полиции

После заявления женщины в отношении сотрудников полиции начали служебную проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть МВД по Новороссийску обратилась местная жительница. Женщина заявила на сотрудников полиции, которые, по ее словам, избили мужчину и его спутницу на остановке, а затем увезли их на патрульном автомобиле.

Информацию стали проверять. Во время разбирательств выяснилось, что женщина стала свидетельницей спецоперации сотрудников МВД.

- В тот момент 29-летний лейтенант полиции и 25-летний старший сержант полиции патрулировали улицы. В какой-то момент наряд ППС заметили пару, которая подозрительно себя вела, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Полицейские подошли к ним, представились, оказалось, что мужчина и женщина находятся в неадекватном состоянии. Они не ориентировались в пространстве, их глаза не реагировали на свет, при этом мимика и речь были нарушены, но запаха алкоголя не чувствовалось.

Полицейские предположили, что парочка может быть под действием наркотических средств. Но проверить это не удалось. Мужчина и женщина отказались проходить медосвидетельствование.

- При сопровождении в служебный автомобиль к женщине физическая сила и спецсредства не применялись. Но ее приятель сопротивлялся. Потому ему загнули руку, использовались также наручники, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», задержанных доставили в дежурную часть. Там на них составили административные материалы по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ за отказ пройти исследование на наркотики. Суд оштрафовал каждого на 4 тысячи рублей.

В итоге проведенной служебной проверки нарушений закона в действиях полицейских не нашли. А значит, возбуждать дело не будут.

- Оба сотрудника МВД на службе уже пять лет. Нареканий к их работе за это время не было, - добавляют в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвинили в краже, а потом нашли обезглавленным: Полиция проверяет информацию о пытках в отделе МВД Сочи

Парня, заявившего о насилии, уже нет в живых (подробнее)