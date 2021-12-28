Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 декабря 2021 года: в регионе нет закрытых из-за COVID-19 детских садов и школ

Жители Кубани продолжают заражаться коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за эпидобстановкой в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 декабря 2021 года.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края, сейчас в регионе нет закрытых на карантин образовательных учреждений из-за подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди воспитанников и учащихся. Но по-прежнему, остаются закрыты 78 групп в 46 детских садах Кубани. Также ученики 152 классов в 88 региональных школах переведены на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19 одноклассников. Прекращены очные занятия в 11 группах 7 колледжей и техникумов.

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