На Кубани инспекторы ДПС на руках вынесли из горящего дома женщину-инвалида

Виталий Кудаев и Александр Бежко. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Настоящая спасательная операция развернулась в Тихорецком районе Краснодарского края. В станице Фастовецкой вспыхнул частный дом. Задымление увидели очевидцы и вызвали на место пожарных. К этому времени на помощь подоспели и полицейские.

- О том, что горит дом, сообщил 54-летний сосед хозяйки. Инспекторы ДПС прибыли, когда на месте уже находился пожарный расчет. Соседи рассказали, что в доме живет женщина с ограниченными возможностями, но в помещение еще никто не заходил. Тогда полицейские, не раздумывая, бросились в комнату, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейских отметили на службе

66-летняя женщина по счастливой случайности находилась в помещении, куда огонь еще не добрался. Но забираться в комнату пришлось, выбивая окно.

- На месте помогали старший лейтенант полиции Александр Бежко, лейтенант полиции Виталий Кудаев, а также старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Роман Андриенко. Входная дверь в дом была заблокирована горящими досками. Внутрь пришлось лезть через окно. Женщина сидела на диване и не могла выйти на улицу по состоянию здоровья. Ей становилось плохо от едкого дыма, - отметили в ведомстве.

Полицейские вынесли на руках женщину-инвалида, аккуратно вытаскивая через оконный проем. К этому времени приехала скорая, пострадавшую оперативно передали медикам.

В настоящее время жизни станичницы ничего не угрожает.

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