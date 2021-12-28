Погода в новогоднюю ночь 2022 в Краснодаре: будет ли снег в городе

Погода в новогоднюю ночь в Краснодаре удивит горожан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в новогоднюю ночь в Краснодаре начинает интересовать горожан все сильнее — ведь до главного праздника остаются считаные дни. Многие ждут настоящего чуда и надеются, что на смену пасмурной погоде придут снежные облака, которые подарят зиму. По сугробам соскучились все без исключения - и взрослые, и дети. Какая погода в новогоднюю ночь в Краснодаре нас ожидает — узнайте из материала «КП» - Кубань».

Увы, метеорологам обрадовать краснодарцев нечем. Но погода в новогоднюю ночь в Краснодаре, безусловно, удивит.

- Кубань не является производителем погоды. Мы зависимы от Атлантики, которая и поставляет нам циклоны и антициклоны. Плюс ко всему воздушные потоки, которые действуют по территории края, имеют свойство меняться. Но сейчас на регион нацелены южные потоки - они-то и принесут нам тепло, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Так что ни 31 декабря, ни 1 января снега ждать не стоит. Температурные отметки будут слишком высокими.

По словам Александра Колесника, в дневные часы в Краснодаре воздух прогреется до +9-11 градусов. В новогоднюю ночь, конечно, станет прохладнее - отметки приблизятся к нулевым.

- Но опять же стабильного перехода для снега не будет. Местами возможен дождь, но он ожидается кратковременный, - добавляет Александр Колесник. - Единственное место, куда можно отправиться за зимней сказкой, это предгорные районы. Там все-таки посыпятся белые хлопья.

Ну а если хотите настоящих плотных сугробов по колено, то это нужно ехать только в горы. На высоте 1500 метров можно и на санках покататься, и снежную бабу слепить!