Прием в поликлиниках будет вестись по графику Фото: Иван ВИСЛОВ

Запись на прием к врачу в поликлинике в новогодние праздники в Краснодаре будет происходить по особому графику. Потому что, к сожалению, проблемы со здоровьем могут застать в самый неподходящий момент, даже в каникулы.

По данным статистики, во время новогодних праздников увеличивается число обращений к врачам с травмами, отравлениями, инфекционными заболеваниями. К счастью, экстренные медицинские службы в нашей стране работают круглосуточно и без перерыва.

"КП" - Кубань" предлагает сохранить график записи на прием к врачу в поликлинике и пользоваться им в случае необходимости.

- По опыту предыдущих годов нам известно, что Новый год - это время обращений с пищевыми отравлениями, зубной болью, обострениями хронических заболеваний после праздников. Кроме того, нередко в больницы края поступают пострадавшие от травм из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Спешим всех успокоить – получить медицинскую помощь граждане смогут и в выходные дни, и даже в новогоднюю ночь, - пояснили в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Экстренные службы будут принимать пациентов круглосуточно.

Итак,

1 и 7 января – нерабочие дни, медицинскую помощь жителям будет оказывать отделение скорой медицинской помощи.

3, 5, 8 января – центральные районные, городские поликлиники (участковая служба, детская поликлиника) будут работать с 9:00 до 16:00; женская консультация, стоматологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики будут работать с 8:00 до 13:00. В эти же дни участковые больницы, врачебные амбулатории, амбулатории врача общей практики в сельских поселениях будут работать с 9:00 до 13:00.

2, 4, 6 и 9 января медицинская помощь жителям городов и районов края будет оказана врачами-терапевтами центральных районных поликлиник и врачами-педиатрами детских поликлиник с 9:00 до 16:00.

31 декабря врачи-терапевты и педиатры в Краснодаре и по краю будут работать с 9:00 до 16:00.

31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января будут открыты пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции с 9:00 до 13:00.

Колл-центр будет работать 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 8:00 до 20:00. Телефон: 8(861)991-01-05.