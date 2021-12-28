«Смотри, что делает, скотина!». Озеленитель избил пенсионерку и мужчину за просьбу показать порубочный билет

Избитые обратились в полицию и к медикам. Фото: скрин видео

Дикая история произошла в Краснодаре в одном из дворов на Трудовой Славы. Туда 27 декабря приехали рабочие, чтобы спилить деревья. Но закончить свое дело им так и не удалось. Местные жители возмутились тем, что их палисадник оказался весь усыпан щепками и попросили порубочный билет. В ответ обрушились мат и удары со стороны рабочих. Потасовка попала на видео, где слышится нецензурная брань и плач детей.

- Ну все, до встречи! Смотри, что делает, скотина! - говорит автор ролика.

Водитель КамАЗа погнался за пенсионеркой и пнул ее, после чего расправился в прохожим.

- Пара с малолетним ребенком попробовала остановить беспредел, один из рабочих повалил мужчину на землю и избил. У мужчины в итоге – перелом лучевой кости со смещением, - говорят очевидцы.

После конфликта избитые обратились к медикам и полицейским. Правоохранители начали проверку.

- В настоящее время заявление в полицию поступило, - подтвердил "КП"-Кубань" официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - После проверки будет принято законное процессуальное решение, действиям участников инцидента дадут правовую оценку.

Как рассказали в администрации Краснодара, порубочный билет адресу Трудовой Славы, 17, выдавался ранее.

- Билет оформила управляющая организация ТСЖ "Уют". Билет был выдан на вырубку 13 деревьев, в том числе одной акации, а также обрезку трех деревьев. В таких случаях получатель порубочного билета самостоятельно привлекает организацию для выполнения работ, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В самом ТСЖ от комментариев отказались, отметив, что не слышали о конфликте.