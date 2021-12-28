Кафе закроют, а обсерваторы откроют: какие еще ковидные ограничения будут действовать на Кубани в новогодние праздники

Какие запреты отменят на Новый год в Краснодарском крае. Фото: Тимур Шарипкулов.

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА

Число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае по-прежнему растет. Антиковидных рекордов регион не ставит, однако ежесуточно положительный тест получают сотни людей по всей Кубани. В их числе и дети. А скоро еще и праздники, во время которых главное - не усугубить ситуацию. Поэтому отменять коронавирусные ограничения в крае не будут. Режим повышенной готовности действует до 18 января.

Посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только те, кто вакцинировался от ковида. Причем праздничные каникулы исключением не станут. А с 30 декабря в крае изменят правила заселения в отели. Если раньше туристы могли пообещать сделать первую прививку на курорте, то сейчас попасть в гостиницу смогут только привитые. В отелях будут принимать исключительно QR-коды о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

- Сейчас наблюдаем небольшое снижение числа заболевших, но все-таки число людей, у которых диагностировали ковид, по-прежнему велико. 500-600 человек ежесуточно заболевают - это очень много. Именно это не позволяет нам снять все действующие ограничения, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

Послаблений для заведений общепита в новогоднюю ночь также не будет. Все они закроются в 23:00.

ВСЕ К НАМ

Санитарные врачи понимают, что многие жители России захотят провести каникулы на побережье или в горах на юге страны. Краснодарский край — излюбленное место у отпускников круглый год. Потому к наплыву отдыхающих решили подготовиться заранее. Так из-за угрозы коронавируса расконсервировали обсерваторы. Их открыли в Краснодаре и Сочи.

- Но пока они пустуют, надеюсь, так будет и дальше. Ведь в них готовы принять тех, кто возвращается из-за границы, и у кого есть подозрения на новый штамм вируса – «омикрон», - пояснила замглавы руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная. - Если будет необходимость, то там будут проходить карантин гости региона.

СКОРО ПРИДУТ ДЕТСКАЯ И НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНЫ

- Мы прекрасно понимаем, что кубанцы будут ходить друг другу в гости. Важное преимущество, которое у нас есть сейчас, это вакцина. Она позволяет нам, как и прежде, радоваться жизни. Прививка дает защиту не только для нас, но и для близких, - объясняет Татьяна Гречаная. - Надеемся, что уже в начале следующего года на Кубань доставят детскую вакцину, и мы сможем обезопасить наших маленьких жителей края. Вводиться вакцина будет также двумя компонентами с интервалом в 21 день. Прививки детям будут проводить с добровольного согласия родителей.

Ждут в крае в 2022 году и назальную вакцину. Ее применение удобно и безболезненно.

- Этот препарат хорош тем, что после него образуются секреторные антитела. Они не дают вирусу прикрепиться к организму, - пояснила Татьяна Гречаная.

КСТАТИ

Почему не открывают улицу Красную в Краснодаре для пешеходов

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость ограничений

В выходные центр кубанской столицы всегда становился пешеходным. Машины ехали по соседним с Красной улицам, освобождая тем самым дорогу для горожан. Семьи постоянно выходили на прогулку. Однако сейчас автомобили ездят и в субботу, и в воскресенье. Причиной тому стал коронавирус. Улицу Красную просто перестали перекрывать до 18 января. Но многие жители города не понимают, почему улица Красная стала опасной.

- Против прогулок на свежем воздухе мы ничего не имеем, но молодежь там кучкуется, собирается толпами, а это опасно. Особенно в период разгула сезонных инфекций, - заявила Татьяна Гречаная.