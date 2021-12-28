При составлении документа учли пожелания местных жителей. Фото: пресс-служба администрации

30 декабря в Анапе утвердили новый генплан по развитию города. Решение принималось на внеочередном заседании Совета города-курорта. С новым градостроительным документом согласились все участники заседания.

План разработали специалисты из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института. При составлении нового градостроительного документа они уделили особое внимание пожеланиям местных жителей. За время разработки от анапчан было получено свыше 5000 предложений.

В заседании приняли участие мэр города Василий швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий и межрайонный прокурор Александр Фоменко. Фото: пресс-служба администрации

- Заложен мощнейший фундамент для развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Самое главное мы выполнили важнейшую задачу – ушли от хаоса в градостроительной политике, - подчеркнул на заседании глава курорта Василий Швец.

Новый генплан Анапы рассчитан на 20 лет, поэтому изменения в нем - значительные.

Конкретно

При составлении генплана особое внимание уделили строительству социально-значимых объектов. В городе появятся 26 школ, более 90 детских садов, библиотеки, дома культуры, ледовый дворец и спортивный стадион.

Кроме того, в Анапе построят новые санатории и реабилитационные центры, а также возведут 35 учреждений для детского отдыха.

Также на курорте планируют всерьез заняться развитием виноградарства и этно-туризма. Анапа стала первым городом, в генплане которого закреплен статус виноградных земель. Под выращивание винограда заложат 52 тысячи гектаров земли.

Увеличат и количество курортных зон. Согласно новому градостроительному документу, в городе появятся 125 скверов, 57 бульваров, 30 парков и 19 набережных. Под эти цели планируют заложить свыше 1400 гектаров земли. Кроме того, в городе появятся особо-охраняемые природные территории: ландшафты, лесные массивы и "зеленые зоны". Их общая площадь превысит 600 гектаров.

Новый генплан рассчитан на развитие транспортной и инженерной инфраструктур. Так, в городе появятся новые велодорожки, общая протяженность которых составит 85 километров, а также будет улучшена сеть магистральных дорог, улиц и общественного транспорта. Кроме того, в анапе увеличат мощность электрических подстанций, проложат более новые ливневки протяженностью 1000 километров и построят водоотводные каналы в сельских округах - это позволит защитить город от паводков.

Еще одно важное изменения, приписанное в генплане, - это значительное сокращение числа многоквартирных застроек. Площадь жилья сократилась с 8 миллионов квадратных метров до 1,7 миллиона квадратных метров.

- Сегодня мы приняли по-настоящему исторический документ. Он даст максимальные возможности для будущего развития города. Теперь нам предстоит непростая многолетняя работа. Уверен, нашу работу по достоинству оценят спустя десятилетия», - подчеркнул мэр курорта, - также отметил Василий Швец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Генплан Анапы будут создавать вместе с местными жителями

Существующую версию документа отправят на редакцию (Подробнее)