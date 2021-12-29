Звездный мастер-класс: юные спортсмены встретились с Павлюченко и Каракизиди в Темрюкском районе

Мастер-класс Романа Павлюченко для юных спортсменов. Фото: Илья ЛАТЫШЕВ.

23 декабря мастерством делились обладатель серебряной медали Европейских игр 2019 года, победитель Кубка Европы - 2018 по самбо Савва Каракизиди и победитель первого в истории чемпионата России по пляжному самбо 2021 года Эрик Амиршадян. 24 декабря в гости приехал бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года, экс-игрок «Кубани», московского «Спартака», английского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко.

Большой труд

В спортивный зал «Олимп» станицы Голубицкой вместе со своими тренерами приехали около 100 мальчиков и девочек от 5 до 12 лет. Это воспитанники спортивных школ Темрюкского района, занимающиеся самбо и дзюдо.

Савва Каракизиди и Эрик Амиршадян, начиная мастер-класс, сказали, что хотят поделиться мастерством, которое оттачивали и развивали в течение долгих лет.

- Мы поделимся с вами своим опытом, который приобрели за годы своей карьеры. Будем очень рады, если какие-то приемы и техники возьмете на вооружение и будете использовать в своих выступлениях. Уверен, что через несколько лет я буду смотреть, как вы сражаетесь на Олимпийских играх, - отметил Каракизиди, обращаясь к детям.

Савва Каракизиди рассказывает детям о серкретных приемах. Фото: Илья ЛАТЫШЕВ.

Спортсмен также сказал, что занятия спортом - большой труд. На тренировках нужно отдавать себя полностью, отрабатывать упражнения, которые показывают тренеры. А еще необходимо самостоятельно учиться.

- Часть приемов я придумал сам. Поэтому очень внимательно относитесь к своим занятиям и к своему времени, потому что время - самый большой дар. Старайтесь, слушайте своих тренеров, они вторые родители. Работайте, и будут результаты, - добавил он.

Мастер-класса подобного уровня еще не было

Тренер спортивной школы «Виктория» по дзюдо Чергесхах Чегуев сказал, что подобные тренировки состоявшихся спортсменов важны не только для детей, но и для наставников, которые получают ценную информацию, видят новые приемы, которые потом изучаются вместе с воспитанниками.

- Хочу попросить руководство ОТЭКО проводить подобные мастер-классы как можно чаще. Мы с удовольствием будем привозить на них детей и получать опыт от заслуженных спортсменов, - сказал тренер.

По словам Чегуева, многие броски, которые показали спортсмены, являются базовыми, они часто используются на соревнованиях. Это как раз основа борьбы детей в возрасте от 8 до 12 лет. Однако Савва Каракизиди также показал несколько уникальных и ценных приемов, которым обязательно нужно научиться. Они сделают ребят сильнее и позволят им побеждать на соревнованиях, добавил тренер.

Дети остались в восторге от мастер-класса. Юный спортсмен Владимир Терехов из станицы Тамань рассказал, что ему больше всего понравилось, как Савва и Эрик боролись, а также как отрабатывали технику бросков. Дарья Ломака из Темрюка впервые побывала на подобном занятии. Ценным и необычным для воспитанницы спортивной школы стало то, как Эрик и Савва раскладывали приемы на элементы, а потом показывали их во время реальной схватки.

Общую разминку для 130 юных борцов провел и мастер спорта по дзюдо, чемпион России по пляжному самбо 2021 года Эрик Амиршадян. Фото: Илья ЛАТЫШЕВ.

Секрет чемпионства

Дзюдо и самбо со временем меняются. Появляются новые приемы, элементы, меняются правила, стили борьбы. Детские спортивные школы и их тренерский состав должны идти в ногу со временем.

- Кто, как не профессиональные и действующие спортсмены способны передать самые современные знания и свой опыт детям. Это моя прямая обязанность, как спортсмена, - сказал Каракизиди.

По его словам, когда он начинал заниматься спортом, подобных мастер-классов не было. После тренировки он оставался в зале и подсматривал за занятиями старшей группы. Теперь уже он сам стал взрослым, и подрастающее поколение подсматривает за ним.

Чемпионы показали своим примером, что упорством и трудолюбием можно достичь больших успехов и высот. Фото: Илья ЛАТЫШЕВ.

- Это бесценный опыт. У детей появляются примеры, на кого можно равняться. Спасибо компании ОТЭКО за организацию мастер-класса, потому что он оказался полезен не только детям, но и мне, - добавил Эрик Амиршадян.

Секрет чемпионства заключается в труде. Ему принадлежит 90% успеха, оставшиеся 10% - талант, считает Эрик. После 18 лет, когда молодые люди становятся сформированными спортсменами, побеждает тот, кто больше занимается и работает.

200 мальчиков и девочек на мастер-классе

Во второй день на мастер-класс приехал один из самых прославленных российских футболистов - Роман Павлюченко. Футбол остается одной из самых популярных игр в мире, поэтому приезд экс-игрока сборной России вызвал большой ажиотаж. Его посетили порядка 200 мальчиков и девочек.

- Я рад вас всех видеть. Готов поиграть, побегать, поделиться опытом, - приветствовал воспитанников футбольных школ Темрюкского района Роман Павлюченко.

В 2008 году он забил первый гол сборной России в легендарном матче с Нидерландами в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Национальная команда заняла третье место в турнире, а нападающий забил три мяча.

Во время мастер-класса Роман делился с ребятами секретами мастерства, общался, подсказывал, давал советы. Фото: Илья ЛАТЫШЕВ.

После этого Роман заключил четырехлетний контракт с клубом Английской премьер-лиги «Тоттенхэмом», где выступал с 2008-го по 2012 год и забил 42 мяча. Он также играл за московские «Спартак» и «Локомотив», «Кубань», «Ротор» и «Урал».

Автографы для детей

Роман Павлюченко показал начинающим футболистам, как правильно вести мяч, почему важно в этот момент отрывать от него взгляд и смотреть по сторонам, чтобы видеть соперников и партнеров по команде, показал технику приема мяча, а также ударов по воротам.

Долгожданным событием этого дня стал мини-турнир среди детских команд - мальчиков и девочек разных возрастов. Роман сыграл за каждую из них, параллельно рассказывая подрастающим спортсменам футбольные хитрости и секреты.

После этого звездный гость оставил автографы детям на футболках, кепках, именных карточках футболиста и новых мячах, которые ОТЭКО подарил каждому участнику мастер-класса.

Воспитанники спортивных школ знают Романа Павлюченко. Им рассказывали родители, в том числе и о выступлении сборной России на чемпионате Европы 2008 года.

Как признались сами ребята, они специально усердно тренировались перед мастер-классом, чтобы хорошо показать себя, продемонстрировать работу с мячом.

- Роман - классный человек. Он научил меня ведению. С мячом нужно работать двумя ногами, поэтому я буду разрабатывать свою левую ногу. Мечтаю играть за сборную России, а также английский «Тоттенхэм», - поделился своим впечатлением 12-летний Михаил Салагинов из станицы Тамань.

По словам Павлюченко, он с удовольствием принял приглашение, потому что заниматься развитием подрастающего поколения очень важно.

- Я сам был в таком возрасте и мечтал, чтобы приехал кто-нибудь из звезд, с кем можно было бы поиграть в футбол, сфотографироваться. Мы это делаем для детей, это наше будущее. Поэтому я с большим удовольствием утром встал, сел на самолет и прилетел, чтобы несколько часов пообщаться и поиграть с ребятами. Ну а для кого мы играем в футбол? Для детей, для болельщиков, - сказал Роман Павлюченко.

Все возможно

Футболист добавил, что начинал свою футбольную карьеру совершенно в других условиях. Сейчас у детей гораздо больше возможностей. Когда они начинают играть, у них есть хорошие мячи, бутсы, щитки, форма.

- Я увидел сегодня много мальчиков и девочек, которые любят футбол, хотят играть. Они постоянно подходили ко мне, что-то спрашивали. Возможно, лет через 10-15 кого-то в сборной России увидим. Я же тоже начинал с глубинки и доехал до Англии. Все возможно. Наша задача - чтобы дети потренировались, переняли опыт и поняли, что в таком возрасте, если усердно заниматься, можно всего достичь, - добавил Роман Павлюченко. - Спасибо ОТЭКО за организацию мастер-класса. В спортивный комплекс приехало много детей в том числе и из маленьких населенных пунктов. Вкладывать в подрастающее поколение и спорт - это правильное решение.

Первый заместитель генерального директора ГК «ОТЭКО» Александр Меткин отметил, что необходимо заниматься развитием детского спорта и компания уделяет этому особое внимание: «Краснодарский край хорошо известен своими Олимпийскими чемпионами в самых разных спортивных дисциплинах, наши футбольные клубы борются за самые престижные награды в России и европейских турнирах. Основой для этих высоких достижений является развитие детского массового спорта. Поддержку юных спортсменов в Темрюкском районе компания ОТЭКО считает важнейшей составляющей своей социальной политики. Очень рад, что ребята смогли встретиться со звездами отечественного спорта, получили уроки мастерства от чемпионов, побывали на предновогоднем празднике, героями которого стали они сами».