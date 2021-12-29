Сотрудников физкультурного комплекса наградили за спасение детей

Коллеги развернули целую спасательную операцию. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Трое коллег стали настоящими героями для школьников, которые попали в водную ловушку в поселке Знаменском. Сергей Хукаленко, Анжела Муравьева и Сергей Шабло развернули целую спасательную операцию и вытащили из холодной воды двух школьников весной этого года.

25 марта Сергей Хукаленко пришел на работу в физкультурно-оздоровительный комплекс. День обещал быть обычным, но вдруг на пороге показался мальчишка и попросил о помощи. Он рассказал, что недалеко от здания тонули два школьника. Они играли у глубокого канала, полного воды. Сергей быстро побежал туда и первым оказался на месте происшествия.

Сергей Хукаленко первым оказался на месте происшествия. Фото: личный архив героя публикации

- Один ребенок, видимо, поскользнулся, там плиты под уклоном, и угодил в воду. Второй стал его вытаскивать, но у него не получилось. Я увидел, что один из них уже на середине водоема, два раза ушел под воду и не шевелился. Тогда я прыгнул в воду к нему. Время шло на секунды, - рассказал «КП»-Кубань» Сергей Хукаленко.

В это время к каналу прибежал его коллега, Сергей Шабло. Он стал вытаскивать из воды второго мальчика.

- Там трудно подниматься, потому что под ногами скользкий бетон. Я передал ребенка тем, кто был на берегу. Остальные ребята вытянули живую цепь и взяли его на руки, потом Сергей передал мне первого ребенка, а затем и нас достали из воды, - вспоминает Сергей Шабло.

К счастью для детей, на берегу их ждала администратор спорткомплекса Анжела Муравьева. Она оказала первую помощь детям, один из который едва дышал.

- Она вытащила его буквально с того света. Потом увела в здание комплекса. Напоила чаем, отвела в душ, - отметил Сергей Шабло.

До прибытия скорой ребят окружили взрослые, но медицинская помощь им не понадобилась. Отделались испугом.

Анжела Муравьева оказала первую помощь детям. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

За спасение детей Сергей Хукаленко, Анжела Муравьева и Сергей Шабло были награждены грамотой администрации Карасунского округа. Позже стало известно, что они представлены к награде МЧС. Ее они получили в торжественной обстановке из рук первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- За смелые и решительные действия, в результате которых удалось избежать гибели детей, все трое удостоены медали «За спасение погибающих на водах», - отметили в пресс-службе МЧС по региону.

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