«Обещал крышевать»: В Краснодаре экс-полицейский брал взятки с бизнесмена

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре экс-полицейский брал взятки с бизнесмена. Человек в погонах решил «доить» предпринимателя, а взамен пообещал ему «крышу».

Информация о том, что бывший сотрудник МВД был не чист на руку, у силовиков появилась недавно. В органах правоохранитель не работает уже год, однако лишь сейчас на него заявил 63-летний бизнесмен, у которого свой бизнес. Коммерсант занимается распиловкой и строганием древесины. Словом, дело прибыльное. Об этом, похоже, прекрасно знал 38-летний майор полиции, который решил предложить бизнесмену свои услуги.

- Бывший инспектор ОПАЗ ГУ МВД по Краснодарскому краю проходил службу в органах с 2017 по 2020 годы. В этот период он потребовал у предпринимателя взятку, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - За 65 тысяч рублей он пообещал общее покровительство и увод от любой ответственности в сфере лесной отрасли. При этом деньги предприниматель должен был приносить регулярно.

Несмотря на то, что правоохранитель уже давно не работает в органах, проверку в отношении него все же начали. Более того, он может стать фигурантом уголовного дела.

- В его действиях усматривается совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", - говорит источник в правоохранительных органах. - В случае, если его вина будет признана, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Выясняется, мог ли быть причастен майор полиции и к другим похожим эпизодам. Известно, что в органах внутренних дел он работал 18 лет.