Кубанские военные исполнили новогоднюю мечту восьмилетнего мальчика

Кирилл Рыжов мечтал полетать на военном вертолете. Фото: пресс-служба Южного военного округа

Мечты маленького кубанца Кирилла Рыжова сбылись благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей и дети из нуждающихся семей, оставляют на виртуальной зеленой красавице свои пожелания. Стать Дедом Морозом просто. Нужно всего лишь исполнить чью-то мечту. За время существования акции было исполнено 21450 желаний. И среди них восьмилетний Кирилл, по-мальчишечьи загадавший покататься на вертолете и на танке.

Мальчик до последнего не верил, что его жаления сбудутся. Фото: пресс-служба Южного военного округа

И вот он робко ступает на плац 55-го отдельного вертолетного Севастопольского полка в Кореновске. Восьмилетний мальчонка до сих пор не верит, что сбылась его самая заветная мечта – покорить небо. В роли добрых волшебников – военнослужащие, которые пригласили Кирилла с мамой, папой и младшим братиком Степкой в воинскую часть.

Военные пригласили всю семью ребенка. Фото: пресс-служба Южного военного округа

- В первую очередь я очень горд, что мне выпала такая честь порадовать ребенка и стать дедушкой морозом. Каждый человек должен верить в чудо, я это чудо должно сохраняться в наших детях. Я очень рад, что исполню это желание и надеюсь, что все пройдет и ему понравится. И в дальнейшем его жизнь сложится хорошо, - волнуясь, встречает гостей заместитель командира эскадрильи Александр Дудка.

Мальчик попробовал себя в роли пилота. Фото: пресс-служба Южного военного округа

В авиационном шлеме, рядом опытные пилоты, Кирилл, затаив дыхание смотрит в иллюминатор вертолета Ми-8АМТШ. Заодно узнает, что это самый массовый двухдвигательный вертолет в мире и используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.

После отработка навыков пилота вертолета на электронном учебно-тренировочном тренажере и экскурсия в музей боевой славы соединения.

Исполнилась мечта мальчишки. Фото: пресс-служба Южного военного округа

На следующий день мальчонку спустили с небес на землю. Танкисты нового общевойскового учебного центра ЮВО в Краснодарском крае пригласили семью Рыжовых к себе в гости.

- Кирилл, вот это танк Т-72Б3. Это - основной танк, стоящий на вооружении Вооруженных сил РФ. Вот здесь наводчик, здесь сидит командир, - к второкласснику относятся очень серьезно и словно новобранцу проводят краткий экскурс по боевому танку.

Сама заветная мечта любого сорванца. Фото: пресс-служба Южного военного округа

После катания на танке Кириллу вместе с юнармейцами, которые прибыли из Краснодара, показали образцы стрелкового оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений ЮВО и подарили шлемофон и модель танка на пульте управления.

- Спасибо огромное, что мы смогли ощутить атмосферу праздника, поверить в новогоднее чудо и реализовать мечту сына, - поблагодарил военных папа Кирилла.

И по лицу родителей мальчика даже не ясно было, кто из них более счастлив.