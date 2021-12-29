Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 декабря 2021 года: в регионе зафиксирован спад заболеваемости COVID-19

В Краснодарском крае заболеваемость коронавирусом идет на спад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи Краснодарского края опубликовали данные, которые могут вселить надежду на скорое прекращение пандемии. По словам заместителя главного санитарного врача Краснодарского края Татьяны Гречаной, на данный момент фиксируется снижение числа заболевших, но все-таки количество людей, у которых диагностировали ковид, по-прежнему велико.

- К сожалению, 500, 600 человек ежесуточно заболевают - это очень много. Именно это не позволяет нам снять все ограничения и вернуться к прежней жизни, - рассказала на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» Татьяна Гречаная.

В регионе уже пошли на некоторые послабления противоковидного режима, но полностью отменить меры безопасности власти пока не могут.

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