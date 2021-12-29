Рабочий, избивший пенсионерку и мужчину в Краснодаре, заключен под стражу

Мужчина был судим за угрозу убийством. Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Полицейские задержали мужчину, который избил 79-летнюю пенсионерку и мужчину на улице Трудовой Славы. Потасовка произошла во дворе дома. Местной жительнице не понравилось, что рабочие завалили ее палисадник щепками. Она попросила порубочный билет, но в ответ услышала мат, а водитель КамАЗа избил пожилую женщину. Также досталось и прохожему. Он пытался помочь бабушке, за что ему сломали руку. После выяснилось, что работы проводились на законных основаниях, но почему-то озеленитель не стал показывать документ. Вместо диалога выбрал агрессивную тактику.

Сейчас 39-летний местный житель задержан и заключен под стражу.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкой и средней тяжести вреда здоровью, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Также он ответит за избиение краснодарца, который вступился за пенсионерку.

- После судебно-медицинской экспертизы будет рассмотрен вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, - отметил Артем Коноваленко. - У пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости, что может быть квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.