«С рэпером разговаривать запретили»: как спортсмен из Краснодарского края пробился в шоу Моргенштерна

Мирослав Кузин

Подтянуться 40 раз за один подход, поднять стокилограммовые гири, спуститься на лыжах с высокой горнолыжной трассы для Мирослава Кузина из Лабинска не составляет никакого труда. Он занимается спортом с самого детства.

- Когда мне было 3 года, родители отвели на секцию греко-римской борьбы, - вспоминает Мирослав. - А уже в 6 лет я перешел на дзюдо. Там я прозанимался 12 лет, вплоть до 11-го класса.

Мирослава поддерживала семья

За это время Мирослав неоднократно становился победителем краевых и региональных соревнований, а также успел стать кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Парень даже подумывал о поступлении в спортивный вуз. Хотел стать тренером или инструктором. Однако из-за травм, которые он получил за годы своей спортивной деятельности, сделать этого не смог. Поэтому после 11-го класса молодой человек поступил в Южный федеральный университет - решил учиться на программиста. Но тренировки не забросил. Сегодня Мирослав продолжает ходить в зал и строго следит за режимом.

- Из-за учебы я стал уделять спорту меньше времени, - признается Мирослав. - Если раньше у меня было по 8-9 тренировок в неделю, то сегодня удается выбраться в зал всего 2-3 раза.

Несмотря на то, что спорт стал для Мирослава своего рода хобби, парень все равно мечтает покорить спортивный Олимп, достичь новых высот.

- Когда ты всю жизнь занимаешься спортом, у тебя появляется четкая установка на достижение целей. От этого уже никуда не деться, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Мирослав.

Спортсмен из Краснодарского края сумел выйти в полуфинал

Поэтому осенью 2021 года спортсмен поставил перед собой новую цель - стать "Русским ниндзя". Мирослав решил принять участие в популярном шоу на СТС.

- Как-то раз я приехал домой, включил телевизор и увидел там рекламу об отборе участников в ток-шоу, - вспоминает Мирослав. - Раньше никогда не задумывался об участии в подобном. Но тут неожиданно для самого себя решил попробовать силы. Отправил заявку.

Через месяц Мирославу пришел положительный ответ - его пригласили на кастинг, который проходил в Сочи.

- Я был приятно удивлен! - делится воспоминаниями Мирослав. - Совершенно не ожидал такого. На кастинге нужно было пройти полосу препятствий на время.

Съемки шоу проходили в Сочи

С заданием парень справился - он показал неплохой результат, поэтому его пригласили на съемки шоу "Русский ниндзя".

- Съемки начались в начале октября. - рассказывает Мирослав. - Это был мой первый подобный опыт. Несомненно, пришлось столкнуться со сложностями. Я очень переживал из-за учебы, потому что пришлось уехать на две недели в Сочи. Постоянные мысли об этом иногда мешали концентрироваться на соревновательном процессе. К тому же, мы снимали в очень сжатом режиме - по ночам и за короткое время. Режим сбился напрочь.

Однако Мирослав, как истинный спортсмен, сумел взять себя в руки и дошел до полуфинала. В первом туре парень прошел сложную полосу препятствий за 2 минуты и 27 секунд - он показал лучший результат среди своих соперников. Однако в полуфинале парень сорвался с "карнизов", поэтому выйти в заключительный тур ему не удалось.

Съемки проходили ночью

- Конечно, я расстроился из-за того, что не смог пройти этот этап, - признается Мирослав. - Все дело в том, что я - не скалолаз. Мои тренировки не рассчитаны на подготовку к подобным испытаниям. Ну а еще на проигрыш повлияли волнение, спешка и неправильно подобранная техника - я побоялся слишком сильно раскачаться. Хотя это, наоборот, не помешало бы.

Статус "ниндзя" Мирослав все равно получил - теперь его так называют друзья, родственники и преподаватели в вузе.

- Даже в деканате меня в шутку так называют, - смущенно признается Мирослав.

Несмотря на то, что Мирослав не смог выйти в финал, он все равно не теряет надежды вернуться в шоу снова и стать победителем.

- Это был отличный опыт, - рассказывает спортсмен. - Я понял, как проходить эти препятствия. Увидел, как идет съемочный процесс. Уверен, что в следующий раз у меня все обязательно получится! А на выигранные деньги я бы купил дом для мамы - она давно о нем мечтает.

СПРАВКА «КП»

Шоу "Русский ниндзя" - спортивное ток-шоу на СТС. Участники соревнуются между собой в прохождении сложной полосы препятствий на время. В следующий этап проходит тот участник, который сумел пройти все испытания быстро и безошибочно. Главный приз - пять миллионов рублей. Ведущие проекта: блоггер и телеведущая Ида Галич, популярный певец Алишер Моргенштерн и капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

Ведущие поддерживают участников после каждого этапа. Однако вне камер спортсменам не удается пообщаться с известными блоггерами — организаторы запрещают это делать.