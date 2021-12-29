Главврач ККБ №1 Владимир Порханов: «За полтора года мы приняли 5 тысяч больных коронавирусом»

По словам Владимира Порханова, ККБ №1 сегодня является ультрасовременным лечебным центром. Фото: пресс-служба ККБ №1

- Владимир Алексеевич, насколько сложным в части противодействия коронавирусу был 2021 год? Как больнице удается лечить и ковидных больных и всех остальных?

- В самом начале пандемии коронавируса перед нами стояла непростая задача - сохранить многопрофильную помощь в полном объеме, и нам это удалось. Второй год подряд Краевая клиническая больница №1 продолжает проводить плановые операции. В среднем наши хирурги оперируют от 200 до 250 пациентов в день. От 5 до 10 вмешательств на сердце, 14 – на легких, около 12 – на позвоночнике. И, разумеется, мы принимаем всех экстренных больных – с инфарктом, ранениями и травмами. Треть операций, которые мы проводим, именно экстренные. Как вы понимаете, мы просто не можем этого не делать, какой бы ни была ситуация с заболеваемостью Covid-19.

Это касается и онкологических пациентов, и людей с подозрением на опухоли. К сожалению, в последнее время к нам все чаще попадают больные с уже запущенной онкологией, четвертой стадией. Причина понятна – в связи с пандемией в районных медучреждениях стали меньше заниматься диагностикой, и, как следствие – реже выявлять рак на ранних стадиях.

Кроме того, мы продолжаем оказывать высокотехнологичную помощь. В том числе такую, которую в регионе не оказывает больше ни одна больница. Прежде всего в области торакальной, нейро- и кардиохирургии. Проводим сложные операции на позвоночнике, трансплантации органов и т. д.

Перед больницей стоит непростая задача — принимать больных с Covid-19, продолжая спасать жизни людей и с другими заболеваниями. Фото: пресс-служба ККБ №1

«Если не вакцинировались – скорее это сделайте»

- Какие сложности в работе больницы добавляет пандемия?

- Труднее стал сам процесс госпитализации, ведь теперь плановые пациенты должны сдать ПЦР-тест, а экстренные – экспресс-тест. В случае, если он оказывается положительным, людей переводят либо в «красную зону» больницы, рассчитанную на 230 коек, либо в краевую больницу №2, которая сегодня перепрофилирована под ковидный госпиталь.

Но и ККБ №1 принимает самых тяжелых больных с Covid-19. За полтора года мы пролечили больше пяти тысяч человек с коронавирусом. В нашем госпитале сконцентрировано все возможное для оказания многопрофильной помощи для самых тяжелых пациентов с Covid-19 в том числе и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). При этом выживаемость на ЭКМО в больнице составляет 25 процентов, и это один из лучших показателей в стране.

Сегодня мы видим очередную волну, поступает много больных коронавирусом, в основном невакцинированных. И, пользуясь случаем, хочу попросить людей не откладывать и как можно скорее сделать прививку – это может спасти и их жизнь, и многих других людей.

«Реконструкция нужна всему краю»

- Удается ли продолжать строительство в рамках второго этапа реконструкции больницы?

- Конечно, ведь это имеет огромное значение не только для ККБ №1, но и для всей системы здравоохранения края. Мы не останавливаемся и планируем полностью завершить реконструкцию в течение ближайших пяти лет.

В декабре следующего года будет 20-летие Центра грудной хирургии, и мы рассчитываем, что к этому времени будут введены в строй сразу два новых корпуса клиники – там расположатся рентгендиагностическое и лечебно-диагностическое отделения, объединенные переходной галереей.

В пятиэтажном рентгендиагностическом корпусе будут работать отделения лучевой диагностики и эндоскопии, а также блок с двумя гибридными операционными с мобильными КТ и ангиографическими системами.

В 10-этажном лечебно-диагностическом корпусе расположится неврологическая реанимация сосудистого центра, ожоговый центр, отделение травматологии. ортопедии и гнойной хирургии.

И хотя ценность каждого из них по отдельности крайне высока, важно понимать, что все это - компоненты единой системы. А ККБ №1 становится ультрасовременным лечебным центром, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь для всех жителей Краснодарского края.

Врачи ККБ №1 Сергей Богданов и Ирина Гилевич получили премию Правительства РФ в области науки и техники. Фото: пресс-служба ККБ №1

«Наука и практика у нас неразрывно связаны»

- В этом году врачи НИИ-ККБ №1 Сергей Богданов и Ирина Гилевич получили премию Правительства РФ. Расскажите о других сотрудниках, как сейчас обстоят дела с научной работой?

- В этом году премию Правительства РФ в области науки и техники получили руководитель краевого ожогового центра Сергей Богданов и заведующая лабораторией разработки и изучения новых методов лечения заболеваний НИИ-ККБ №1 Ирина Гилевич. За разработку и внедрение в клиническую практику инновационных технологий лечения больных с заболеваниями, травмами лица и их последствиями. Это одновременно и передовая, и крайне необходимая работа, что и было отмечено коллегами на самом высоком уровне.

Кстати, в 2015 году врачи нашей больницы уже получали эту премию – за инновационные научно-технологические и организационные решения по повышению эффективности трансплантации сердца. Тогда ее вручили мне и кардиохирургу Кириллу Барбухатти.

Отвечая на ваш вопрос, не могу не сказать и про других коллег. В НИИ- ККБ №1, помимо меня, работают еще три Героя Труда Кубани: кардиохирург Кирилл Барбухатти, главный уролог и трансплантолог Краснодарского края Владимир Медведев, заведующий нейрохирургическим отделением № 3 Игорь Басанкин. 14 сотрудников НИИ-ККБ №1 также имеют почетное звание «Заслуженный врач РФ», 50 – «Заслуженный работник Кубани», 19 – «Отличник здравоохранения».

В НИИ-ККБ №1 работают выдающиеся специалисты, известные на всю Россию. И, конечно, их опыт и знания находят отражение в профессиональных наградах. На сегодняшний день наша больница — это единственное учреждение России, чьи сотрудники получили четыре премии «Призвание», которой награждают лучших врачей страны.

Краевая клиническая больница – это единая система, в которой научные разработки и их практическое внедрение неразрывно связаны друг с другом. Более того – сами идеи новых подходов рождаются именно в процессе лечения больных и накопления практического опыта в конкретной медицинской области.

Многие наши сотрудники имеют ученые степени. В НИИ-ККБ №1 работают 23 доктора медицинских наук и 112 кандидатов. Совсем недавно степень доктора получил анестезиолог-реаниматолог Василий Жихарев, докторскую диссертацию защитил заведующий отделением ультразвуковой диагностики Алексей Катрич. Это то, к чему стремится каждый врач больницы.

ВАЖНО

Da Vinci XI используется для хирургических вмешательств в таких направлениях, как урология, гинекология, торакальная, абдоминальная, колоректальная и сосудистая хирургия. Фото: пресс-служба ККБ №1

Как роботы помогают врачам

- В этом году мы часто слышали о том, как в ККБ №1 успешно проводились операции с использованием роботов. Какие медицинские задачи позволяет решать такое оборудование?

- Первый робот Da Vinci появился в больнице уже в 2014 году. А в октябре 2021-го был приобретен второй – четвертого поколения, абсолютно новой модификации. Чтобы вы понимали – сейчас в России таких работает всего пять. И, конечно, он сильно расширил наши возможности. В основном Da Vinci XI используется для хирургических вмешательств в таких направлениях, как урология, гинекология, торакальная, абдоминальная, колоректальная и сосудистая хирургия.

Кроме того, практически сразу второго робота стали использовать гинекологи больницы. Первую операцию успешно провела заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Галдина. Пациенткой была 54-летняя женщина с миомой матки. И это лишь одна из патологий, при лечении которых будет использоваться Da Vinci XI. Также можно упомянуть рак шейки матки, онкологию эндометрия и яичников и пролапс тазовых органов.

Фактически робот позволяет видеть больше и четче и совершать инструментами еще более точные движения – можно сказать, что он становится продолжением руки хирурга. Разумеется, прежде чем приступить к операциям, гинекологи проходили обучение робот-ассистированным методам – на базе Московского института акушерства и гинекологии, а также в учебном центре департамента Da Vinci.

Кстати, совсем недавно во время Всероссийского мастер-класса по урологии в ККБ №1 была выполнена первая в России трансплантация почки на роботе нового поколения. В ходе почти шестичасовой операции заместитель главного врача по урологии, главный внештатный уролог и трансплантолог министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Медведев успешно пересадил новый орган 39-летнему пациенту, который с 2020 года находился на программном гемодиализе.

Благодаря новой установке ОФЭКТ/КТ, можно проводить два типа исследований одновременно. Фото: пресс-служба ККБ №1

- Такое оборудование, вероятно, стоит довольно дорого – на какие средства его удалось приобрести?

- Эта хирургическая установка стоит более 300 миллионов рублей, и закуплена она была на средства краевого бюджета в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения». И, конечно, у нас были аргументы для обоснования необходимости такого приобретения - как я уже говорил, первый робот Da Vinci функционирует в больнице уже семь лет, и с его помощью было выполнено около 2 тысяч операций. С появлением Da Vinci XI расширятся возможности, и количество операций увеличится как минимум вдвое.

Поэтому хочу поблагодарить губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и министерство здравоохранения региона за такую поддержку. Это большой вклад в развитие медицинского учреждения.

На протяжении многих лет мы доказывали, что с использованием современного оборудования наши врачи способны проводить сложнейшие вмешательства и спасать множество жизней. Например, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-2024 годы» два года назад ККБ №1 получила лучевую установку, позволяющую лечить практически любой вид рака, чувствительный к такого рода терапии. Благодаря поддержке краевых властей и минздрава мы постоянно ее модернизируем – в этом году аппарат оснастили системой синхронизации облучения по дыханию и роботизированной платформой позиционирования пациентов. И теперь лечение онкобольных можно будет проводить на еще более высоком качественном уровне.

Также в 2021 году в больнице начал работать первый в Краснодарском крае гибридный томограф - ОФЭКТ/КТ, позволяющий проводить два типа исследований одновременно, не меняя положение пациента. За счет этого диагностика становится точнее, а значит, можно составить более правильный прогноз эффективности лечения.

КОНКРЕТНО

- До 250 операций могут делать хирурги ККБ №1 ежедневно;

- 5 тысяч больных коронавирусом приняла больница за полтора года;

- 23 доктора медицинских наук и 112 кандидатов работают в медучреждении;

- 2 новых корпуса откроется в ККБ №1 в 2022 году.