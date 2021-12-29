Брали штурмом. В Сочи мужчина взял в заложники свою мать и стрелял в полицейских

Полицейским пришлось открыть огонь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый настоящий боевик, будто по кадрам из фильма, разворачивался в Сочи. Там 32-летний мужчина взял в заложники собственную мать. Выстрелы в доме услышали соседи и вызвали наряд полиции. А когда приехали силовики, сочинец стал палить по ним. К счастью, обошлось без жертв.

- Около восьми вечера в дежурную часть соседи сообщили о хлопках, похожих на выстрелы. На месте оказалось, что в доме мужчина удерживает свою 62-летнюю мать. При штурме дома дебошир оказал сопротивление Росгвардии и был ранен в руку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина неоднократно отстреливался в правоохранителей. Из силовиков никто не пострадал, а злоумышленника быстро обезоружили. Сочинца задержали. СК возбудил уголовное дело. Ему вменяют две статьи.

- 32-летний житель Сочи подозревается в посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по региону.

Известно, что задержанный мужчина ранее судим и состоит на учете в психнаркодиспансере. Информация о том, что он страдает психическим заболеванием, проверяется.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, - добавили следователи.

Расследование дела продолжается.

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