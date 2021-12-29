Дворняга изуродовала лицо первоклассницы в Краснодаре

Девочка получили жуткие травмы. Фото: chp_krd

На детей в Краснодаре начали нападать не бродячие собаки, а домашние дворняги. В конце декабря настоящая драма разыгралась в поселке Новознаменском. Первоклашка шла днем домой после уроков. Она вышла из школьного автобуса и направилась по улице Первомайской. Здесь же на нее напал соседский пес. По одной версии, собака была на улице и прыгнула на ребенка, прокусив лицо.

Со слов хозяев дворняги, пес находился во дворе. Он свободно гуляет по всей территории, но может подняться на ворота. Там есть отверстия, и собака свободно выглядывает на улицу. Именно туда и подошла девочка. Вероятно, она наклонилась, и в ту же минуту агрессивное животное вцепилось в лицо школьницы, оставив страшную рану около рта.

- Девочку сразу доставили в больницу, где ее прооперировали, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас девочке предстоит долгое лечение и, возможно, еще несколько операций. Родители пострадавшей написали заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по этому жуткому случаю.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что в Сочи собака покусала 4-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с обширными ранами головы и тела.

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