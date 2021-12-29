Рекордное число школ и наград: каких результатов добились на Кубани в образовании

На Кубани открыли сразу 12 учебных заведений - такого не было никогда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что нужно для хорошей учебы? В первую очередь удобные и красивые детские сады и школы. И в этом направлении за 2021 год сделано немало. На Кубани открыли сразу 12 учебных заведений и 13 детских садов. Для региона это абсолютный рекорд по темпам строительства и сдачи школ.

Модернизация

Без внимания не оставляют и старые учебные заведения. В школах делают капремонт. После обновления открывают:

- современные лаборатории;

- IT-классы;

- помещения для занятий робототехникой.

- На ремонт мы получим более 820 млн рублей только федеральных средств, - говорит министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. - И, конечно, нас волнует, чтобы это была не просто отремонтированная школа, а комфортная, современная и безопасная среда.

Кванториумы

Обучение и развитие ребенка не должны заканчиваться за порогом школы. И система дополнительного образования региона также развивается.

В крае очень востребованы детские технопарки «Кванториум». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня все больший интерес ученики проявляют к научно-техническому творчеству. Поэтому у нас в крае очень востребованы детские технопарки «Кванториум». Центры, где у детей есть возможность развиваться в разных направлениях, вне зависимости от места проживания, - рассказывает Елена Воробьева.

- Первый детский технопарк открылся в декабре 2018 года в Краснодаре, в 2020-м заработал филиал в Новороссийске.

- А в этом году появился технопарк на базе школы в Ейске.

- А скоро кванториумы появятся и в других учебных заведениях.

«Билет в будущее»

Благодаря налаженной профориентационной работе ребята уже в школе выбирают свою профессию и добиваются признания.

Найти ответы на многие вопросы кубанским детям помогает проект «Билет в будущее».

В Краснодарском крае он проходит уже третий год и рассчитан на учеников с 6-го по 11-й класс.

Ребят знакомят:

- с миром востребованных профессий;

- школьники проходят тесты;

- смотрят видеолекции;

- читают статьи о профессиях и профессионалах из разных областей.

- Участвуют в профессиональных пробах, где им предлагается в игровой форме примерить на себя различные профессии.

Все это помогает ученикам узнать свои склонности к тому или иному направлению. По итогам у школьников появляется осознанный план действий и понимание своей учебной и профессиональной траектории.

Проект «Профориентационные уроки будущего»

Специалисты самых востребованных профессий придут в школы, чтобы рассказать учащимся об особенностях сферы, в которой работают.

- Важно то, каким я буду — капитаном корабля или хорошим командным игроком, - отмечает Елена Воробьева. - Именно об этом думает учитель, не только давая азы математики, филологии, обучая банальным грамматическим и орфографическим правилам, а еще и формируя, в том числе, личность ребенка, как классный руководитель.

КСТАТИ

На Кубани наградили победителей WorldSkills

Cтуденты и педагоги ежегодно добиваются признания на общероссийском и международном уровнях. Участие в WorldSkills дает мощный стимул для развития, повышает уровень подготовки выпускников. В 2021 году по итогам финала соревнований команда региона завоевала 15 наград и вошла в десятку сильнейших.

- Мы с 2016 года активно принимаем участие в движении WorldSkills. Начиная с Казани, откуда приехали с медалью. Ежегодно готовим победителей не только на уровне края, но и России, - отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. - Количество участников чемпионата увеличивается каждый раз, отчего престиж рабочих профессий повышается.

ЗНАЙ НАШИХ!

Новороссийский подросток лучше всех разбирается в искусственном интеллекте

Он победил во всероссийской олимпиаде.

Семен Комаров учится в 9-м классе гимназии № 5 города-героя. Компьютерами увлекается не первый год. Его рвение заметила учитель информатики Ольга Рябцева, которая и предложила поучаствовать ему в олимпиаде. Как оказалось, не зря.

Школьник - активный участник олимпиадного движения.

Школьник показал лучший результат среди 50 финалистов федерального конкурса.

В последнем этапе олимпиады ему предстояло решить две серьезные задачи в области искусственного интеллекта. Они связаны с компьютерной обработкой текстов и анализом изображений. Подобные задания не входят в школьную программу, но Семен сумел дать правильные решения и ответ.

- Семен Комаров участвует в разработке школьного сайта, - рассказывают в минобразования края. - А сейчас юноша работает над созданием социальной сети для читателей книг. Ученики гимназии, зарегистрировавшись на платформе, смогут оставлять отзывы и делиться своим списком прочитанной литературы. А еще у них будет возможность находить друзей, исходя из общих литературных интересов, и общаться с ними в режиме онлайн.

- Спасибо педагогам, которые вдохновляют, поддерживают и помогают талантливым ребятам достичь успеха, - поздравила Семена Комарова министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. - Желаю двигаться вперед и покорять все новые и новые вершины!

Кроме того, школьник - активный участник олимпиадного движения. В 2020 году стал призером муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и информатике. А в 2021-м Семен получил пальму первенства на еще одной олимпиаде по информатике, стал призером олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла. Растет Эйнштейн, не иначе!